У Рівному десять шкіл переходять на "дистанційку". Яка ситуація в області

Від понеділка, 24 січня, десять шкіл Рівного переходять на дистанційне навчання. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. У пресслужбі Рівненської ОДА розповіли: загалом на Рівненщині дистанційно працюють 36 шкіл.

Перехід шкіл на дистанційну форму навчання пов'язаний зі збільшенням кількості хворих школярів.

В онлайн-режимі навчатимуться:

учні 5-11 класів гімназії "Гармонія",

1-11 класів СпШ №15,

учні 5-9 класів РАЛ "Престиж",

учні 8-11 класів РЕПЛ,

учні 1-11 класів ЗОШ №3,

учні 5-11 класів ЗОШ №28,

учні 5-11 класів "Центру надії",

учні 5-11 класів гуманітарної гімназії

учні 5-11 класів ЗОШ №1.

"Варто зазначити, що учні 5-11 класів ЗОШ №24 переведені на дистанційну форму навчання у зв'язку з проведенням олімпіад", – зазначив Олександр Третяк.

У пресслужбі Рівненської ОДА повідомили про те, що станом на 21 січня 36 шкіл працюють дистанційно, а 16 призупинили навчання.

"У Березнівській громаді на "дистанційку" пішли 15 закладів загальної середньої освіти. У Дубровицькій громаді призупинили очне навчання в 11 школах (це майже 50%). У 25 закладах окремі класи на карантині, у них запровадили змішане навчання", – додали у пресслужбі Рівненської ОДА.

Із 22 січня по 2 лютого обласний спортивний ліцей м. Костопіль також переходить на дистанційне навчання у зв'язку з захворюваністю на ГРВІ.

Що відомо