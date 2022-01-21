У Рівному десять шкіл переходять на "дистанційку". Яка ситуація в області

Від понеділка, 24 січня, десять шкіл Рівного переходять на дистанційне навчання. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. У пресслужбі Рівненської ОДА розповіли: загалом на Рівненщині дистанційно працюють 36 шкіл.
Перехід шкіл на дистанційну форму навчання пов'язаний зі збільшенням кількості хворих школярів.
В онлайн-режимі навчатимуться:
- учні 5-11 класів гімназії "Гармонія",
- 1-11 класів СпШ №15,
- учні 5-9 класів РАЛ "Престиж",
- учні 8-11 класів РЕПЛ,
- учні 1-11 класів ЗОШ №3,
- учні 5-11 класів ЗОШ №28,
- учні 5-11 класів "Центру надії",
- учні 5-11 класів гуманітарної гімназії
- учні 5-11 класів ЗОШ №1.
"Варто зазначити, що учні 5-11 класів ЗОШ №24 переведені на дистанційну форму навчання у зв'язку з проведенням олімпіад", – зазначив Олександр Третяк.
У пресслужбі Рівненської ОДА повідомили про те, що станом на 21 січня 36 шкіл працюють дистанційно, а 16 призупинили навчання.
"У Березнівській громаді на "дистанційку" пішли 15 закладів загальної середньої освіти. У Дубровицькій громаді призупинили очне навчання в 11 школах (це майже 50%). У 25 закладах окремі класи на карантині, у них запровадили змішане навчання", – додали у пресслужбі Рівненської ОДА.
Із 22 січня по 2 лютого обласний спортивний ліцей м. Костопіль також переходить на дистанційне навчання у зв'язку з захворюваністю на ГРВІ.
Що відомо
- На Рівненщині за 20 січня підтвердили 702 нові випадки інфікування коронавірусом.
- Рівненщина перейшла до "помаранчевої" епідзони 18 січня за рішенням обласної комісії ТЕБ та НС. Причиною рішення стало перевищення епідпорогу в області. Роман Сафонов спрогнозував "червону" епідзону в Рівненській області ще в січні, а пік захворюваності – у лютому.
- Штам коронавірусу "Омікрон" втричі заразніший за попередника — "Дельту", проте протікає швидше. Також він частіше вражає людей середнього віку, – розповів в етері "Сьогодні. Головне" на Суспільному головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов. За його словами, у другій половині січня приріст захворювання коронавірусом сягнув 120%.