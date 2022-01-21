У Києві викрили лікарів-патологоанатомів, які вимагали гроші від родичів померлих із підтвердженим коронавірусом, а також за надання послуг, що повинні надаватися безкоштовно. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва. Нині матеріали кримінального провадження разом із обвинувальними актами скеровані до суду. Зловмисникам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Йдеться про двох чоловіків, які працювали в одній із міських лікарень. 62-річний завідувач патологоанатомічного відділення та 39-річний лікар-патологоанатом за “винагороду” обіцяли підготувати та видати тіла померлих. Крім цього, фігуранти вимагали та отримували гроші від родичів померлих за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання, які мають надаватися безкоштовно.

На початку квітня 2021 року правоохоронці затримали правопорушників за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, коли ті отримували хабар у розмірі 4 тисяч гривень.

Лікаря-патологоанатома підозрюють за ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України, а завідувача патологоанатомічного відділення — за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про “отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища”, пояснили правоохоронці.

Суд обрав для правопорушників запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Чоловікам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

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