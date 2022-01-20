Поліція міста Києва затримала 62-річного чоловіка, який впродовж двох днів утримував та ґвалтував 25-річну дівчину, обманом завівши потерпілу до свого помешкання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчими поліції затримано 62-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 25-річної дівчини та незаконному утриманні проти її волі", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 16 січня 2022 року зловмисник шляхом обману завів потерпілу до свого помешкання, де протягом двох днів утримував проти її волі та ґвалтував. Оскільки дівчина намагалася чинити опір, чоловік застосовував до неї фізичне насильство, наносив тілесні ушкодження, душив, підпалював їй волосся.

18 січня 2022 року зловмисник відпустив дівчину. Після цього вона одразу звернулася до правоохоронних органів.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами нападника вдалося встановити та затримати. Ним виявився 62-річний уродженець міста Умань Черкаської області.

Наразі проведено невідкладний обшук в квартирі затриманого, під час якого виявлено та вилучено особисті речі потерпілої, мотузку та інші речові докази.

Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу