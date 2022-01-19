Прокуратура Києва викрила схему підробки COVID-сертифікатів у одному з медичних закладів міста. До схеми була залучена керівниця Київського дитячого діагностичного центру, один з лікарів цього медичного центру, колишня радниця заступника голови КМДА та ексзаступник міністра соціальної політики.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У повідомленні сказано, що вказані особи організували внесення неправдивої інформації до системи “Helsi.me” про вакцинацію громадян від COVID-19 без фактичного проведення вакцинації. Це відбувалося в обмін на грошову винагороду у 250 доларів США.

"Двоє з учасників групи здійснювали пошук потенційних клієнтів та приймали від них замовлення, після чого передавали дані про замовників директору закладу охорони здоров’я, яка скеровувала відповідні списки лікарю", – сказано в повідомленні прокуратури.

Під час обшуків прокуратура вилучила мобільні телефони, чорнові записи, а також копії паспортів громадян України, які підтверджують протиправну діяльність.

Крім цього, керівниця медичного закладу змушувала підпорядкованих їй лікарів щомісяця відраховувати їй частину своєї заробітної платні задля можливості продовження роботи в установі. Під час чергової передачі суми керівниці її було затримано.

Наразі керівницю медичного центру затримано, їй оголошено підозру про скоєння злочину. Іншим учасникам схеми також оголошено про підозру.

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