Поліція відкрила провадження через пошкодження вікна в офісі видання "Гордон"

Національна поліція відкрила кримінальне провадження після повідомлення про пошкодження вікна в офісі видання "Гордон", розташованому на вулиці Щекавицькій у Подільському районі столиці.

Про це 19 січня Суспільному повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Вже відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу", — зазначили правоохоронці.

При цьому в поліції підкреслили, що пошкодження скла не було наскрізним.

"У нас є інформація про пошкодження вікна і про те, що пошкодження скла було не наскрізне. Це є пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета", — додали у пресслужбі.

Як зазначається на сайті Нацполіції Києва, повідомлення про інцидент надійшло близько 17:00. Нині правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події та переглядають відео з камер спостереження.

Санкція статті, за якою було відкрите провадження, передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Раніше засновник видання Дмитро Гордон заявив у відеозверненні, що його офіс обстріляли невідомі.

"Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно говорю те, що думаю, і говорю правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається", — сказав Гордон.

Журналіст переконаний у тому, що правоохоронці зможуть розкрити злочин, оскільки територія біля офісу видання обладнана камерами відеоспостереження.

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