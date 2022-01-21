На Івано-Франківщині синоптики оголосили штормове попередження. Про це Суспільному повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.
У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 21 січня по області та місту метеорологи прогнозують сильний північно-західний вітер 25-30 м/с (другий рівень небезпечності — помаранчевий).Небезпечні погодні умови. Несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
22-23 січня у високогір'ї Івано-Франківської області через снігопади та хуртовини синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку. Рятувальники закликають туристів не йти в гори.
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