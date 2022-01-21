У Миколаєві під час пожежі загинув чоловік

У ніч проти 21 січня сталася пожежа в приватному житловому будинку на проспекті Богоявленському в місті Миколаєві. Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив речник надзвичайників Артем Вагін.

"Рятувальники встановили, що в приміщенні горить матрац та побутові речі, через що утворилось щільне задимлення. Під час розвідки виявили в кімнаті тіло загиблого чоловіка 1968 року народження", — розповів Артем Вагін.

Пожежу на площі сім квадратних метрів загасили за сім хвилин. Станом на 11:00 причина пожежі встановлюється.

За словами Артема Вагіна, працювали 12 рятувальників та три спецмашини, співробітники поліції, аварійна бригада "Миколаївобленерго", бригада швидкої медичної допомоги.

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