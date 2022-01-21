Перша перемога року. МБК "Миколаїв" переміг БК "Харківські Соколи"

Муніципальний баскетбольний клуб (МБК) "Миколаїв" на власному паркеті 20 січня переграв "Харківських Соколів" у баскетбольній Суперлізі. Це перша перемога "корабелів" у 2022 році та п'ята в сезоні.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця МБК "Миколаїв" Анастасія Мехедова.

Стартові три хвилини зустрічі залишилися за господарями майданчика — 10:0. Протягом першої чверті гості скоротили своє відставання і завершили чверть з рахунком 23:15 на користь "корабелів".

У другій чверті гри баскетболісти "Харківських Соколів" завдяки реалізації кидків з середньої дистанції продовжили відіграватись і на велику перерву господарі паркету пішли з перевагою в одне очко — 35:34.

Третя десятихвилинка була найменш результативною у матчі, де команди на двох здобули 29 очок — 49:49.

У заключній чверті гравці "Миколаєва" зуміли вийти вперед завдяки реалізації кидків з середньої дистанції Матея Радуніча та встановили кінцевий рахунок у грі — 71:63 на власну користь.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст "корабелів" Матей Радуніч, який здобув 17 очок та зробив дев’ять підбирань.

Наступну гру "Миколаїв" зіграє на власному паркеті 22 січня проти "Дніпра". Початок зустрічі о 17:00.

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