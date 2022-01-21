У школі на Буковині почали ремонтувати дах, який пошкодив вітер

На Буковині у селі Валя Кузьмина почали ремонтувати дах школи. Його три дні тому пошкодив вітер. На відновлення виділили приблизно 280 тисяч гривень з бюджету громади.

Про це у коментарі Суспільному сказав староста села Сергій Тодосан.

За його словами, вітер зірвав 60 квадратних метрів покрівлі, це приблизно третина даху. Частину даху, яка залишилась, перевірять.

Суспільне Буковина За словами старости села, на зірваній частині даху встановлюють нові балки

Учнів відразу перевели на дистанційне навчання.

Відновити дах планують до понеділка, каже Тодосан.

Що відомо

У ніч на 18 січня вітер пошкодив дах школи у селі Валя Кузьміна. Також пориви вітру зірвали та повалили дерева на дорогу. Тоді швидкість вітру сягала 25 метрів за секунду.

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