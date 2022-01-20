У Чернівецькій області від коронавірусу вакцинувалися майже три тисячі дітей. Їх імунізували вакциною Pfizer.

Про це у коментарі Суспільному сказала координаторка вакцинації на Буковині Оксана Знак.

За її словами, першу дозу вакцини отримали 2 903 дітей, другу — 2 593. Найбільше вакцинувалось дітей віком 16-17 років — 1783 дітей. Також першу дозу вакцини отримали 1120 дітей віком від 12 до 15 років.

За словами Знак, щодня в області вакцинують приблизно 30-50 дітей.

Дітей в області почали вакцинувати 3 серпня цього року.

Що відомо

В Україні дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 12 років. Робитимуть це препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Інтервал між першою та другою дозами складає 21-28 днів.

МОЗ рекомендує щепити дітей в окремих випадках: для перетину кордону на змагання, навчання або до родичів. Також, якщо дитина має високі ризики важкого перебігу чи ускладнень внаслідок COVID-19 через супутні хвороби. Або якщо приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини.

У Чернівецькій області через збільшення захворюваності на COVID-19 школи та позашкілля перейшли на дистанційну форму навчання. Від 17 січня зафіксували 272 випадки COVID-19 у дітей.

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