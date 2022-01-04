В Національному природному парку "Тузловські лимани" висловилися проти будівництва міста-курорту "Дунайя". Про це кореспондентці Суспільного розповів начальник науково-дослідного відділу закладу Іван Русєв.

Еколог стверджує, що зведення готелів та розважальних зон призведе до знищення пересипу між лиманом Сасик та Чорним морем.

"Таких піщаних насипів просто не залишилося в Україні. Це Тендровська коса, Тузловські лимани й ось ця ділянка. Її не можна в жодному разі забудовувати", – розповів Русєв.

Google Map Територія, та якій планують побудувати курорт

"Ігнорують ініціативу про створення рекреаційної зони"

У Національному парку стверджують, що ще два роки тому подали до Міністерства охорони навколишнього середовища та голови обласної адміністрації пропозицію щодо введення території пересипу в межі парку.

"На ділянці потрібно створити зону регульованої рекреації. Люди можуть відпочивати, але забудовувати територію буде заборонено. Вже два роки на запит нам не відповідають", – повідомив Іван Русєв.

До того ж, за словами еколога, пересип належить до Смарагдової мережі України та водноболотних угідь міжнародного значення.

20 тисяч готельних номерів та 6 млн туристів

Зазначимо, що 29 грудня 2021 року голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький підписав розпорядження про заснування державного підприємства "Дунайя". Директором установи став Тарас Осадчий.

Одеська обласна адміністрація Розпорядження про створення державного підприємства "Дунайя"

Помічник голови ОДА Юрій Дімчогло опублікував на власній сторінці в соціальних мережах візуалізацію проєкту майбутнього курорту. Нове місто планують розташувати на 500 гектарах. Це понад 10 кілометрів на пересипу між лиманом та морем. На території планують побудувати понад 80 готелів на 20 тис. номерів, розважальні заклади та зону для проведення музичних фестивалів на 50 тис. осіб.

Facebook/Юрій Дімчогло Візуалізація курорту "Дунайя"

До 2030 року автори проєкту прогнозують, що курорт відвідуватимуть до 6 млн туристів на рік.

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