В Одесі відбудеться екорейс: де, коли та що прийматимуть

29 січня в Одесі відбудеться екорейс по збору вторинної сировини. Це перший маршрут активістів у 2022 році, повідомили на сторінці проєкту Sortirovka_ua.

Волонтери зроблять зупинки у різних районах міста та зберуть у населення сміття, яке підлягає переробці. Маршрут екорейсу буде таким:

10:50-11:00 – ТЦ "Сім'я" (вулиця Семена Палія, 93а)

10:50–11:00 – площа Віри Холодної, 1/1 (з боку паспортного сервісу)

11:10-11:20 – проспект Шевченка, 4-е, парковка "Копійки"

11:30-11:40 – парк Перемоги (вулиця Маршала Говорова, 10/5, парковка "Таврії В")

11:55-12:10 – 5-та станція Великого Фонтану (вздовж Адміральського проспекту, сквер Льотчиків)

12:25-12:35 – Будинок меблів (за магазином "Копійка" за адресою: вулиця Святослава Ріхтера, 2)

12:50-13:05 – парк Горького (за кінотеатром уздовж вулиці Варненської)

13:20-13:30 – ТЦ "Вузовський" (Люстдорфська дорога, 140/1, парковка)

13:45-13:55 – Райдужний (проспект Небесної Сотні, 4в, офіс 7, вздовж дороги)

14:05-14:15 – ТЦ "Таїровський" (вулиця Академіка Вільямса, 9а, парковка)

Волонтери прийматимуть вторинну сировину, відсортовану за окремими пакетами. На переробку можна буде здати такі категорії сміття:

пляшки ПЕТ (PET, маркування 1): прозорі, блакитні, коричневі, зелені, від олії або хімії. Приймуть немиті, але обов'язково стиснуті. Етикетки та кришки знімати не потрібно;

кришки, складені в окремий пакет;

макулатуру – картон, папір, книги, газети, упаковки, чеки та лотки від яєць, можна коробки від піци зі слідами від їжі;

алюмінієві банки від напоїв.

Під час екорейсу не прийматимуть:

серветки та щільний картон, який не рветься;

консервні банки, аерозолі, металеві кришки;

будь-які PET не у формі пляшки, непрозорі пляшки, пляшки та інші ємності від побутової хімії з маркуванням 2 HDPE.

Також можна приносити допомогу для безпритульних тварин: для собак – сухий корм 4 Paws Club; для котів – сухі корми Josera, BonaCibo, м'які корми будь-яких фірм; одноразові пелюшки; дитячі памперси найменшого розміру; нові шприци та краплі для очей.

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