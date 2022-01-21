У Сумській області протягом останньої доби 20 січня коронавірус підтвердили у 1158 людей. Це новий рекорд захворюваності з 11 листопада минулого року. Троє мешканців області померли від ускладнень хвороби. Ці дані повідомляють на сайті Сумської ОДА.

З трьох людей, що померли, двоє – із Сум, одна людина – з Конотопського району. Найбільше нових випадків зафіксували у Сумському районі – 776.

За добу 195 мешканців Сумщини одужали від COVID-19. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 7 369 людей, що на 960 людей більше, ніж напередодні.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 138 831 людини, з яких 2 928 людей померли. Одужання підтвердили у 128 534 жителі області.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 743 людини, другу дозу – 741 людина, вакцинувалися бустерною дозою – 556 осіб. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 436 966 людей, двома дозами – 418 129.

На Сумщині, за даними РНБО, на 27% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 32 людини, з яких 24 – в Сумах.

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