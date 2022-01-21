У Сумській області протягом останньої доби 20 січня коронавірус підтвердили у 1158 людей. Це новий рекорд захворюваності з 11 листопада минулого року. Троє мешканців області померли від ускладнень хвороби. Ці дані повідомляють на сайті Сумської ОДА.
З трьох людей, що померли, двоє – із Сум, одна людина – з Конотопського району. Найбільше нових випадків зафіксували у Сумському районі – 776.
За добу 195 мешканців Сумщини одужали від COVID-19. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 7 369 людей, що на 960 людей більше, ніж напередодні.
За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 138 831 людини, з яких 2 928 людей померли. Одужання підтвердили у 128 534 жителі області.
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За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 743 людини, другу дозу – 741 людина, вакцинувалися бустерною дозою – 556 осіб. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 436 966 людей, двома дозами – 418 129.
На Сумщині, за даними РНБО, на 27% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 32 людини, з яких 24 – в Сумах.
Що відомо
- Станом на 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 150 людей.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.