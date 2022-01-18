Повалені дерева та зірваний дах. Які наслідки негоди на Буковині

У Чернівецькій області пориви вітру зірвали покрівлі з будинків та шкіл, а також повалили дерева на дорогу. У Чернівцях знеструмлена одна котельня.

Про це Суспільному сказали у муніципальному контактному центрі.

За інформацією центру, найбільша кількість звернень стосується пошкоджень дахів. Зокрема 17 січня на вулиці Главки на території дитячого садка впало дерево на будинок і пошкодило покрівлю.

Суспільне Буковина На вулиці Главки дерева повалились на територію садочку

Також частково зірвало покрівлю на вулицях Головній, Карамзіна, Пирогова та Героїв Майдану.

Суспільне Буковина На вулиці Героїв Майдану відновлюють покрівлю приватного будинку.

Через знеструмлення призупинили роботу котельні на вулиці Вільде. Від цієї котельні тепло отримує будинок на вулиці Героїв Майдану, приміщення гімназії №5 та спецшколи №3. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі департаменту інфраструктури та благоустрою. Також через знеструмлення не працює світлофор на розі вулиць Героїв Майдану та Загули.

Суспільне Буковина Знеструмлений світлофор на розі вулиць.

В області пошкоджено дах школи у селі Валя Кузьміна. Там зірвало приблизно 30 квадратних метрів покрівлі. Про це йдеться у повідомленні на сайті рятувальників. Впродовж доби прибрали 21 повалене дерево та відбуксирували три автомобілі. Травмованих немає.

У Кіцманській лікарні зірвало кілька металевих листів покрівлі. Працівники медзакладу відновили пошкоджений дах самотужки. Про це Суспільному повідомив директор Володимир Хромюк.

Що відомо

14 січня вітер зірвав частину покрівлі на даху кінотеатру "Чернівці". Поблизу кінотеатру обмежили рух транспорту. Також через буревій у частині міста вимкнули вуличне освітлення, щоб уникнути ймовірного ураження струмом людей.

За інформацією Чернівецького гідрометцентру, впродовж доби 18 січня в області буде посилення вітру до 17-22 метрів у секунду. Вночі пориви вітру можуть сягати до 28 метрів у секунду.

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