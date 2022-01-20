Австрійський парламент підтримав обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Нижня палата парламенту Австрії підтримала встановлення обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для всіх громадян від 18 років.
Рішення підтримали 137 депутатів зі 170, проти проголосували 33, 10 — утрималися, передає Tagesschau.
Як наголосив під час дебатів, міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн, вакцини є безпечними і для стримування вірусу потрібні високі показники охоплення вакцинацією. Натомість представники "Австрійської партії свободи" заявили, що це "крок до тоталітаризму".
Формально закон має бути ще схвалений у верхній палаті 3 лютого, однак вакцинація стане обов'язковою вже 1 лютого. Початкові штрафи за відмову від вакцинації будуть складати 600 євро, однак їх почнуть застосовувати тільки у другій половині березня.
Одночасно парламент затвердив заохочувальну лотерею для вакцинованих. За нею, за кожне щеплення людина отримуватиме квиток — усього три. Кожен десятий квиток отримає подарунковий ваучер на 500 євро.
Читайте також
"Коронавіруси конкурують один із одним": Імунолог про майбутнє пандемії
Носіння медичних масок робить людей привабливішими одне для одного — дослідження
Коронавірус і туберкульоз мають схожі симптоми — МОЗ
В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!