Австрійський парламент підтримав обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Нижня палата парламенту Австрії підтримала встановлення обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для всіх громадян від 18 років.

Рішення підтримали 137 депутатів зі 170, проти проголосували 33, 10 — утрималися, передає Tagesschau.

Як наголосив під час дебатів, міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн, вакцини є безпечними і для стримування вірусу потрібні високі показники охоплення вакцинацією. Натомість представники "Австрійської партії свободи" заявили, що це "крок до тоталітаризму".

Формально закон має бути ще схвалений у верхній палаті 3 лютого, однак вакцинація стане обов'язковою вже 1 лютого. Початкові штрафи за відмову від вакцинації будуть складати 600 євро, однак їх почнуть застосовувати тільки у другій половині березня.

Одночасно парламент затвердив заохочувальну лотерею для вакцинованих. За нею, за кожне щеплення людина отримуватиме квиток — усього три. Кожен десятий квиток отримає подарунковий ваучер на 500 євро.

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