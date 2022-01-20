Українські армійці на передовій не втрачають пильності та ведуть спостереження за найманцями Російської Федерації, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Михайло несе службу в районі Золотого. Він каже, здебільшого бійців тут турбує не ймовірне повномасштабне вторгнення Росії, а робота реальних ворожих снайперів.

"Вдень вони переважно більше спостерігають, хто де виходить, як, що, до чого. Вони працюють з ПБС (прилад безшумної стрільби — ред.). Пострілу не чути, вже чуєш, коли куля прилетить", — розповів Михайло.

Відстань до ворога тут рахують сотнями метрів. За словами військового ЗСУ Віктора, тут можна спостерігати за маневрами російських найманців.

"Користуються тим, що ми не ведемо таких інтенсивних боїв, вогню не відкриваємо. Вони підходять ближче, облаштовують свої позиції, запускають безпілотники", — каже Віктор.

Військовослужбовець ЗСУ Ігор додав, що вдень тихо, а стріляють бойовики дуже часто вночі.

Що відомо

20 січня бойовики тричі порушили режим "тиші"

19 січня російські найманці жодного разу не порушили режим припинення вогню

18 січня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму "тиші" не зафіксовано

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