На випадок війни: як і чим забезпечені навчальні заклади Хмельниччини

В яких навчальних закладах Хмельницької області є укриття, як їх використовуватимуть працівники в разі виникнення надзвичайної ситуації та що робитимуть школи, де немає укриттів – дізнавалось Супільне.

Вісім навчальних закладів середньої освіти Красилівської територіальної громади мають укриття на випадок надзвичайної ситуації. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу освіти, науки, молоді та спорту Красилівської міськради Олена Заїка. За її словами, чотири заклади в Красилові забезпечені протирадіаційними укриттями і чотири в сільській місцевості – підвальними приміщеннями, які за потреби можна адаптувати під укриття.

В будівлі школи села Дружне Красилівської громади є підвальне приміщення, куди в разі надзвичайної ситуації можна привести дітей. Директорка Валентина Григорук розповідає: в школі І-ІІ ступенів навчається 82 учні. Школярі початкових класів виходитимуть через центральний вхід, восьмого класу, що знаходиться на першому поверсі – через спортзал, середня школа – через два виходи з другого поверху.

Фото: Суспільне. У школі села Дружне Красилівської громади навчається 82 учня, які ховатимуться у разі надзвичайної ситуації в шкільному підвалі.

Завідуюча господарством Людмила Полянчук розповідає: поки педагоги збиратимуть дітей, відчинятиме підвальне приміщення. Підвал площею 500 квадратних метрів зараз використовується в господарських цілях, але в разі потреби він може бути як укриття. За вісім годин техпрацівники зможуть знести сюди всі необхідні речі.

«Тут будуть знаходитися діти, стільці для них, теплий одяг, який вони будуть мати при собі. І маємо придбати біотуалети», - каже Людмила Полянчук.

Заступниця директора школи Галина Стецюк каже, діти, які навчаються в школі – місцеві. Батьки зможуть прийти за ними досить швидко.

«Я думаю, в разі чого, в межах 20-30 хвилин батьки зможуть забрати дітей. Максимум – година, тому що там десь віддалені вулиці є», - розповідає жінка.

Якщо ж батьки не зможуть забрати дітей відразу, працівники школи будуть знаходитися з ними в підвалі, скільки потрібно, каже заступниця.

Фото: Суспільне. Шкільний підвал школи села Дружне Красилівської громади за кілька годин можна буде "перепрофілювати" під укриття.

В Олешинській гімназії, що в Хмельницькій громаді, навчається 165 учнів, розповідає її директорка Анжела Кононюк. Будівля 1993 року не має підвального приміщення.

Учениця 4 класу Домініка показує евакуаційний вихід, куди буде виходити її клас в разі виникнення надзвичайної ситуації.

«Аварійний вихід знаходиться прямо по коридору. Мої рідні, наприклад, бабуся, може за мною прийти через хвилин 10-15», - розповідає дічинка.

Учениця 8 класу Софія показує один із виходів другого поверху, яким виходитимуть учні старших класів в разі надзвичайної ситуації.

«Маємо спокійно вийти з класу, взяти всі найпотрібніші речі. А батьки приїдуть за 5-10 хвилин і зможуть забрати мене і моїх друзів, за якими не зможуть приїхати батьки», - розповідає, як чинитиме в разі надзвичайної ситуації учениця.

Заступник директора з господарської частини Віктор Дідух каже - школа має п’ять евакуаційних виходів – три на першому поверсі, через які виходитимуть 69 учнів початкових класів і два – на другому, звідки виходитимуть 96 учнів середніх класів. Покинути приміщення усі учні та працівники мають за дві хвилини.

Фото: Суспільне. В школі села Олешин Хмельницької громади є кілька еакуаційних виходів, якими 165 учнів за дві хвилини мають покинути приміщення школи.

Директорка школи Анжела Кононюк говорить, дітей виводитимуть класні керівники на майданчики на території школи і будуть зв’язуватися з батьками, які зможуть забрати дітей за 10-15 хвилин.

«Якщо будуть обстріли, ми також проговорювали алгоритм. Діти знають, що в такому випадку треба закривати тісно вікна, двері, закривати жалюзями – в нас майже в кожному класі вони є. І знайти безпечне місце, куди не дістануть обстріли. Вони знають, що треба лягти на підлогу», - розповідає Анжела Кононюк.

Директорка каже, попри надзвичайну ситуацію, педагоги намагатимуться всіх дітей передати рідним і тримати з ними зв'язок.

Жителька Олешинського округу Тетяна Гаврилюк має трьох онуків. Каже, перш за все забиратиме їх зі школи.

«Не знаю навіть, що буду робити, кудись буду ховати дітей. Діти маленькі ж не підуть воювати. А сама піду воювати, якщо раптом війна», - говорить жінка.

Як і чим забезпечені усі навчальні заклади Хмельниччини на випадок повномасштабного вторгнення російських військ, дізнатися так і не вдалося. Телефон очільниці департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА Дарії Басюк не відповідав, а у приймальній сказали, що вона уже два дні перебуває на постійних нарадах.

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