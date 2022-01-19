В яких навчальних закладах Хмельницького є бомбосховище

Сучасними протирадіаційними укриттями на випадок надзвичайних ситуацій забезпечені два навчальних заклади в обласному центрі. Про це Суспільному розповів начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міськради Юрій Корева. За його словами, це новозбудовані дитячий садок та початкова школа в мікрорайоні Озерна. Як облаштовані ці укриття, скільки людей там може знаходитись та чим забезпечені на випадок надзвичайної ситуації школи та дитсадки міста, дізнавалося Суспільне.

Дитячий садок №9 "Кобзарик" ввели в експлуатацію у 2019 році. Всього тут навчається 410 дітей, а щодня його відвідує до 280 вихованців. В проєкті будівлі закладені окремі входи і виходи з трьох поверхів, розповідає директорка Ірина Королишина. За її словами, на першому поверсі розміщені молодші групи. Всі двері приміщення оснащені системою "антипаніка", тобто, немає дверних замків, двері легко відчиняються і є можливість безперешкодно виходити з будь-яких дверей на вулицю, каже директорка.

Для того, щоб спуститися в спеціально обладнане протирадіаційне укриття, всі діти з вихователями виходять на вулицю. На стінах підвалу – зелені стрілки з напрямком руху до приміщень, де мають знаходитися діти. Завідуюча господарством Олена Панькова розповідає: за шість годин після виникнення надзвичайної ситуації сюди мають знести ліжка, столи, білизну, теплий одяг та запаси їжі. Підвал, каже, обладнаний вбиральнями, водопостачанням, приміщеннями для розігріву їжі, вентиляторами для доступу повітря, розрахований на 300 осіб, з них 214 дітей і 86 дорослих.

Медична сестра Руслана Цимбалюк говорить: підвал оснащений спеціальним приміщенням для медика, в закладі заздалегідь спакована аптечка, які беруть з собою в разі тривоги.

В дитячому садку є 13 дітей з особливими освітніми потребами, каже директорка Ірина Королишина: "В кожній групі є по дві-три дитини з особливими потребами із цих інклюзивних груп. За кожною дитиною закріплений асистент вихователя. Організовує своїх дітей. Це 2-3 дитини максимум".

Під час зборів дітей до протирадіаційного укриття керівництво закладу повідомить батьків. Кожну дитину з підвалу до батьків віддаватиме вихователь, в групі якого вона закріплена. Зі сховища працівники закладу не вийдуть, поки не переконаються, що всі діти – в безпеці з батьками, кажуть в садочку.

Що відомо

Виконуюча обов’язки директора міського департаменту освіти і науки Ольга Кшановська розповіла: новозбудовані заклади освіти в мікрорайоні Озерна – єдині в місті, де в проєкті будівель передбачені укриття.