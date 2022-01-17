У якому стані сховища та укриття Хмельниччини та скільки їх

У Хмельницькому нараховується 69 захисних споруд, які можуть слугувати в разі надзвичайних подій військового та техногенного характеру. Про це розповів начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міськради Юрій Корева. За його словами, укриття і сховища перебувають у державній, комунальній та приватній формі власності. У якому стані сховища та скільки часу можуть перебувати люди у таких укриттях, розповість Суспільне.

Хмельничанка Анна каже, що у разі надзвичайної ситуації не знає, як діяти. Розповідає: "Буду хапати дитину, документи і кудись бігти. Може, не стикалася з такою ситуацією, того і не знаю".

Не знає, що робити при звукові сирени цивільного захисту й хмельничанин Петро: "Мабуть, зібрати речі першої необхідності і відправитись за місто".

Житель Чернівців Ігор, який приїхав до Хмельницького у справах, каже, що знає, де найближче укриття в Чернівцях. Додає: "З собою необхідно взяти документи, гроші на перший час, змінну білизну, одяг, туалетні приналежності. А також запас харчів, щонайменше, на три дні. У своєму місті, своєму районі я знаю, де місце збору".

Протирадіаційне укриття площею 128 квадратних метрів знаходиться на вулиці Володимирській у Хмельницькому. Воно обладнане броньованими, протирадіаційними дверима, каже інженер з охорони праці управляючої муніципальної компанії "Центральна" Володимир Михайленко. За його словами, це тимчасове укриття, на добу-дві максимум: "Призначене для захисту від радіаційного опромінення і тимчасове перебування людей від захисту від уламкового ураження. В ньому є вентиляційна, велика кімнати, і дві кімнати допоміжних, де можуть розміщуватися люди. Є накопичувальні ємності для води, є туалетне приміщення".

До трьох діб розраховане укриття на вулиці Водопровідній для перебування працівників "Хмельницькводоканалу", розповідає інженер з питань цивільного захисту підприємства Петро Сітнов. Його площа - 180 квадратних метрів, і може вмістити 150 людей особового складу для захисту їх від можливих нападів, бомб, обстрілів, додає чоловік. За його словами, захисна споруда облаштована баками для води, вентиляційною станцією, протигазами, жіночим та чоловічим туалетами, має 12 двоярусних ліжок.

Нове протирадіаційне укриття у Хмельницькому розташоване в мікрорайоні Озерна, у навчальному закладі, говорить директорка початкової школи №1 Тамара Газда. "Укриття розраховане на 480 учнів, його площа - 600 квадратних метрів, загальна площа підвального приміщення – 2 тисячі квадратних метрів. Маємо 4 санвузли, один з яких інклюзивний, маємо буфетну кімнату, маємо процедурну", - каже директорка. Та додає: за відсутності електрики фільтраційна станція для закачування повітря може працювати вручну.

Усі укриття у Хмельницькому минулого року перевірили, розповідає начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міськради Юрій Корева. Додає: "З них 29 готові до використання за призначенням, 27 обмежено готові для використання за призначенням. І на сьогодні є 17 споруд, які не придатні для використання. В основному, це споруди, які перебувають на балансі підприємств, які, фактично, ліквідовані".

За словами начальника управління з питань цивільного захисту Хмельницької обласної державної адміністрації Володимира Панасюка, всього в області 884 захисні споруди: "Ця цифра складається з 124 сховищ та 760 протирадіаційних укриттів. З 884 захисних споруд 61 не готове до використання за призначенням".