Хмельницький: де і скільки укриттів в місті

672 найпростіших укриття, де можуть перебувати люди у разі надзвичайних подій техногенного та військового характеру, є у Хмельницькому. Про це розповів начальник управління з питань цивільного населення і охорони праці Хмельницької міськради Юрій Корева. За його словами, минулого року ці укриття перевірили, і на кожне з них завели облікові картки з описанням їх технічного стану. Про те, у якому стані перебувають найпростіші укриття, як людям діяти у разі надзвичайної ситуації та скільки вони можуть перебувати у такому сховищі, дізнавалося Суспільне.

"В мене є оповіщення на телефоні. Там все дізнаюся", - каже мешканка будинку №7, що на вулиці Горбанчука у Хмельницькому, Анастасія. За її словами, вона не знає, де можна сховатися від загрози в Хмельницькому. Натомість перераховує речі, які необхідно брати насамперед: "Я не знаю, де у нас є укриття. Документи, паспорт - це обов’язково. Гроші, якісь речі такі першої необхідності. Це одяг, верхній одяг".

Хмельничанин Микола Шевляков, навпаки, знає, як діяти під час надзвичайної події: "Треба радіо увімкнути, чи в телефоні подивитися. Повідомлення повинне бути. Ну і, знову ж таки, під руками мають бути документи".

Загальна площа підвалу у житловому будинку на вулиці Горбачука, 7 складає 517 квадратних метра, каже майстер дільниці №5 управляючої муніципальної компанії "Озерна" Іван Хребтатий. "Тут знаходиться два під’їзди, загальна кількість квартир - 80. При необхідності всі мешканці будинку тут помістяться. Це не сховище, це підвал, в якому люди можуть знаходитися обмежену кількість часу", - каже чоловік.

Заступник начальника міського управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Анатолій Триндюк каже, що 20 сирен сповіщення у Хмельницькому охоплюють все місто: "Оповіщення в нас йде через серени, гучномовці вуличні, об’єктові, які є у торгових центрах або у місцях скупчення перебування людей. Це школи, садочки і так далі. А також можуть здійснюватися за допомогою спецавтомобілів, або патрульної служби, або ДСНС. В нас в місті на сьогоднішній день працюючих є 20 сирен, які охоплюють майже все місто. В першу чергу, з собою людям потрібно мати невеличкий запас продуктів, води, документи і медикаментів".

Найпростіших тимчасових споруд достатньо для короткочасного укриття усіх мешканців Хмельницького, каже начальник міського управління з питань цивільного населення Юрій Корева.

"Для укриття населення використовуються найпростіші укриття: це підвальні приміщення житлових будинків, підприємств, установ, організацій. На сьогодні в нас нараховується по місту 672 найпростіших укриття. Минулого року ми їх всі обстежили, вони готові для укриття населення. Також їх утримання здійснюється в межах кошторисних призначень на утримання підвальних приміщень муніципальними компаніями. Дана кількість споруд розрахована на укриття всіх мешканців", - каже посадовець. Та додає: у найпростіших укриттях населення може перебувати до 12 годин.

За словами начальника обласного управління з питань цивільного захисту Володимира Панасюка, в області на обліку 1256 найпростіших укриттів.