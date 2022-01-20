Гуртожиток для переселенців у Новгородці. Хто там живе та в яких умовах

Гуртожиток для переселенців у селі Новгородка Кіровоградської області заповнений на третину. Нині там мешкають 80 людей з Донецької і Луганської областей. Історії їх переїзду та умови життя, дізнавались журналісти Суспільного.

"Нашу сім'ю ледь не розстріляли". Історії мешканців гуртожитку

Два з половиною роки тому Оксана Фіщук оселилася у гуртожитку з дев’ятьма дітьми. Родина живе на третьому поверсі, займає чотири кімнати. У Новгородку переїхали з міста Іловайськ Донецької області. Завели трьох котів.

Фото: Суспільне Кропивницький Переселенка Оксана Фіщук разом з дітьми у кіматі гуртожитку в Новгородці

"Рятувальники вивезли нас з Іловайська. Нашу сім'ю ледь не розстріляли. Мій син Іван пережив великий стрес. До нас прийшли грабувати житло. Дітей поставили під автомат, тому у них було два роки нетримання сечі, вони не розмовляли. Потім ми винаймали житло, півроку жили у монастирі. Якраз там народився Серафим, тому так і назвали", – розповіла про виїзд з Луганської області переселенка Оксана Фіщук.

Фото: Суспільне Кропивницький Дитячі малюнки на стінах кімнати родини Фіщук

Доглядати за меншими дітьми жінці допомагають старші – Микола і Дарина. З чоловіком жінка розлучена. "У нас був свій столярний цех. Чоловік реставрував ікони, а потім він потрапив у полон. Повернувся зовсім іншою людиною, почав випивати, руку піднімати на дітей. Ми розлучились".

Фото: Суспільне Кропивницький Кімната дітей Оксани Фіщук у гуртожитку

Поряд із кімнатою Оксани розміщена кімната, в яку нині не заселяють. Торік там жила багатодітна родина з дев'яти людей. Брудні матраци, зламані меблі, зіпсована підлога – у такому стані вони залишила чотири кімнати. На ремонт меблів, відновлення стін і підлоги треба 40 тисяч гривень, каже директорка гуртожитку Лідія Огир.

Фото: Суспільне Кропивницький Непридатна для проживання кімната у новгродківському гуртожитку

Фото: Суспільне Кропивницький Зламане ліжко, яке залишила після себе родина переселенців

49-річний луганчанин Дмитро Сухойкін оселився у гуртожитку рік тому. У кімнаті зробив ремонт. "В Луганську лишився розбитий від обстрілів будинок. Мама там живе в одній кімнаті. Я ж воював на стороні України, відновлювати не хочуть".

Фото: Суспільне Кропивницький Дмитро Сухойкін у своїй кімнаті в гуртожитку

Фото: Суспільне Кропивницький Прапори у кімнаті переселенця Дмитра Сухойкіна

Впродовж чотирьох років в гуртожитку мешкає 73-річна Людмила Бурковська. У 2014 році жінка виїхала з Макіївки Донецької області. "Коли війна почалася, я відразу поїхала до доньки в Польщу у Варшаву. Пізніше приїхала до сестри в Кропивницький. У рекламі побачила цей гуртожиток. Було б добре, якби дозволили приватизувати: щоб знати, що це моє, нікуди не виженуть. А так є невпевненість".

Фото: Суспільне Кропивницький Кухня гуртожитку

Проживання у гуртожитку платне. За кімнату площею 18 квадратних метрів треба платити 1 159 гривень, кімнату площею 14 квадратних метрів – 782 гривні.

"Гуртожиток переживає фінансову скруту"

Гуртожиток для переселенців побудували 50 років тому. Розрахований він на 450 людей. У п'ятиповерховій будівлі розміщені 160 кімнат. Шість із них непридатні для проживання, сказала директорка гуртожитку. "Ми використовуємо їх для тимчасового проживання до 30 днів. В основному заселяємо людей, що приїхали у відрядження чи будівельників", – сказала директорка.

Нині гуртожиток заповнений на третину. "Протягом п’яти років дехто з мешканців повернувся додому. Тривалий час жити в гуртожитку важко: хочеться свого житла. П’ятеро людей померли, це люди похилого віку. Дехто з переселенців поїхав до своїх дітей, хтось знайшов інше місце проживання", – пояснила Лідія Огир.

Фото: Суспільне Кропивницький Вхід до гуртожитку

У 2017 році його реконструювали за гроші Євросоюзу, витратили – 20 мільйонів гривень. "Перед запуском гуртожитку створили комунальне підприємство, розрахували тарифи. На початку 2018 ми виділяли 700 тисяч гривень, другий рік – 400 тисяч, нині менше. Виділяємо в основному на погашення боргу за комунальні послуги", – сказав голова Новгородківської громади Олександр Сириця.

Нині борг гуртожитку за комунальні послуги 240 тисяч гривень, розповіла директорка. "Гуртожиток переживає фінансову скруту через те, що мешканці несвоєчасно чи неповністю платять за проживання. Комунальне підприємство зверталося навіть до суду, щоб стягнути заборгованість. Вісім справ розглядалися у суді і тільки з трьох ми отримали гроші".

Що відомо

У Кіровоградській області живуть шість з половиною тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них понад сім сотень з Криму, решта – з Донбасу. Це дані радниці патронатної служби апарату обласної адміністрації Валентини Кулачко.

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