Скорочення терміну дії COVID-сертифікатів: як це діє на Полтавщині

Терміни дії електронних сертифікатів про вакцинації від COVID-19 мають оновити наприкінці січня. Про це Суспільному розповіла координаторка з імунізації від коронавірусу в області Ольга Бастаногова. Рішення про скорочення терміну дії документу Кабмін ухвалив 19 січня. Замість року дійсний він буде протягом дев’яти місяців.

До одного з пунктів щеплення у Полтаві отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19 прийшла полтавка Наталія Шульга.

"Страху немає.У мене вік вже 66 років. Зараз люди всі хворіють. Дві вакцини зробила, вирішила зробити третю. Для профілактики, для того, щоб не захворіти", – говорить полтавка.

Фото: Суспільне Полтава Полтавка в одному з пунктів щеплення

Лікарка мобільної бригади від COVID-19 Вікторія Хатнюк каже, що раніше термін дії сертифікату про вакцинацію був рік, нині ж його скоротили.

"Згідно з новими змінами до поставнови Кабінету міністрів України, скорочується термін дії "зеленого" сертифікату до 270 днів. В Європі термін дії сертифікату є 270 днів, або 9 місяців. Це пов’язано саме з європейськими стандартами, тому у нас також це змінилося. А також це пов’язано з бустерною дозою. Людина, яка отримала перші дві дози вакцини, від другої дози буде відраховано 270 днів. Коли вони закінчаться, людина повинна зробити собі бустер. Від бустерної дози знову відраховують 270 днів", – розповідає Вікторія Хатнюк.

Фото: Суспільне Полтава Полтавець реєструється на вакцинацію

Сертифікат про вакцинацію у застосунку "Дія" має полтавець Роман Нездійминога. Термін дії документу, каже, ще не оновився.

"Я чув кілька днів тому, що сертифікати будуть відповідати європейським вимогам і будуть дійсними 270 днів. Сертифікат був дійсним до липня 2022-го. Таку (дату – ред.) і показує – липень 2022-го", – говорить Роман Нездійминога.

У полтавки Тамари Кольц сертифікат вакцинації паперовий.

"Ми другу дозу робили 14 червня (2021-го року – ред.), почувала себе нормально, ніяких побічних ефектів не було. Ми зробили і першу, і другу вакцинацію, вирішили, що третя нас може теж вберегти від цього", – каже полтавка Тамара Кольц.

Фото: Суспільне Полтава Вакцинація полтавки

Терміни дії електронних сертифікатів мають оновитися наприкінці січня, каже Ольга Бастаногова.

"Громадяни, у яких на руках є паперові сертифікати міжнародного зразка, то треба звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб вони роздрукували та видали на руки сертифікат із зміненими термінами", – коментує координаторка з вакцинації від COVID-19 на Полтавщині Ольга Бастаногова.

За словами Ольги Бастаногової, загалом від початку вакцинації від COVID-19 на Полтавщині однією дозою щепилися приблизно 636 тисяч людей, ще 593 тисячі – двома. А бустерну дозу вже мають майже 10 тисяч людей.

Що відомо:

На Полтавщину вакцину від коронавірусу уперше доставили 24 лютого 2021 року.

Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.

Центри масової вакцинації від коронавірусу у Полтавській області розташовані у Полтаві, Миргороді, Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах.

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