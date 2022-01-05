5 січня на Полтавщині бустерною дозою вакцини від коронавірусу почали щеплювати старших за 60 років. Її вводять, якщо від моменту другої вакцинації минуло 180 днів. Це роблять тому, що дія імунітету проти коронавірусу через пів року після двох доз вакцини може послаблюватися, розповіла Суспільному завідувачка амбулаторії полтавського центру первинної допомоги № 2 Людмила Піляй.

В одному з полтавських пунктів вакцинації, який працює у мікрорайоні Алмазний, третє щеплення від COVID-19 зробила полтавка Ольга Кацюба. Жінці 72 роки.

"Хворіла наприкінці 2020-го року. Перенесла, тому не хотілося більше хворіти. Другу дозу (вакцинації – ред.) я отримала у червні 2021-го року. Вирішила провакцинуватися і третьою дозою", – говорить полтавка Ольга Кацюба.

фото: Суспільне Полтава Відвідувачі центру вакцинації від коронавірусу заповнюють анкети

Людей віком за 60 років від 5 січня щеплюють третьою або бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Вона повинна посилити ефективність імунізації, говорить завідувачка амбулаторії Людмила Піляй.

"Дві дози мають якусь певну дію, через 6 місяців значно знижується імунітет. Тому рекомендується введення бустерної дози", – каже завідувачка амбулаторії полтавського центру ПМСД № 2 Людмила Піляй.

Для такого щеплення можливі комбінації вакцин, говорить Людмила Піляй.

"Для бустерної дози в Україні використовують вакцини на платформі мРНК– тобто це "Pfizer", це "Moderna". Якщо пацієнт був щеплений у першу "хвилю" вакцинації – "AstraZeneсa", через 6 місяців він може ввести вакцину на платформі мРНК – це "Moderna" або "Pfizer". Утворюється більш надійний імунітет. Так само, якщо пацієнти щепилися "Pfizer", мали дві дози, можуть ввести третю бустерну дозу "Pfizer" або "Moderna". І навпаки. Найчастіше не комбінується "Coronavaс"/"Sinovaс". Це зовсім інакша вакцина", – додає Людмила Піляй.

фото: Суспільне Полтава Центр вакцинації від коронавірусу у Полтаві

Як повідомила координаторка із вакцинації від COVID-19 в області Ольга Бастаногова, на Полтавщині бустерну дозу вакцини від коронавірусу вводять від 24 грудня 2021-го. Спочатку таку імунізацію робили працівникам медичних установ та інтернатів. За цей час щепили 485 людей

Що відомо: