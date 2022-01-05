5 січня на Полтавщині бустерною дозою вакцини від коронавірусу почали щеплювати старших за 60 років. Її вводять, якщо від моменту другої вакцинації минуло 180 днів. Це роблять тому, що дія імунітету проти коронавірусу через пів року після двох доз вакцини може послаблюватися, розповіла Суспільному завідувачка амбулаторії полтавського центру первинної допомоги № 2 Людмила Піляй.
В одному з полтавських пунктів вакцинації, який працює у мікрорайоні Алмазний, третє щеплення від COVID-19 зробила полтавка Ольга Кацюба. Жінці 72 роки.
"Хворіла наприкінці 2020-го року. Перенесла, тому не хотілося більше хворіти. Другу дозу (вакцинації – ред.) я отримала у червні 2021-го року. Вирішила провакцинуватися і третьою дозою", – говорить полтавка Ольга Кацюба.
Людей віком за 60 років від 5 січня щеплюють третьою або бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Вона повинна посилити ефективність імунізації, говорить завідувачка амбулаторії Людмила Піляй.
"Дві дози мають якусь певну дію, через 6 місяців значно знижується імунітет. Тому рекомендується введення бустерної дози", – каже завідувачка амбулаторії полтавського центру ПМСД № 2 Людмила Піляй.
Для такого щеплення можливі комбінації вакцин, говорить Людмила Піляй.
"Для бустерної дози в Україні використовують вакцини на платформі мРНКМатрична рибонуклеїнова кислота – тип РНК, що відповідає за перенесення інформації про структуру білків– тобто це "Pfizer", це "Moderna". Якщо пацієнт був щеплений у першу "хвилю" вакцинації – "AstraZeneсa", через 6 місяців він може ввести вакцину на платформі мРНК – це "Moderna" або "Pfizer". Утворюється більш надійний імунітет. Так само, якщо пацієнти щепилися "Pfizer", мали дві дози, можуть ввести третю бустерну дозу "Pfizer" або "Moderna". І навпаки. Найчастіше не комбінується "Coronavaс"/"Sinovaс". Це зовсім інакша вакцина", – додає Людмила Піляй.
Як повідомила координаторка із вакцинації від COVID-19 в області Ольга Бастаногова, на Полтавщині бустерну дозу вакцини від коронавірусу вводять від 24 грудня 2021-го. Спочатку таку імунізацію робили працівникам медичних установ та інтернатів. За цей час щепили 485 людей
Що відомо:
- На Полтавщину вакцину від коронавірусу уперше доставили 24 лютого.
- Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.
- Центри масової вакцинації від коронавірусу у Полтавській області розташовані у Полтаві, Миргороді, Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах.
- Першою дозою вакцини від коронавірусу в області щепили 619 609 людей, другу дозу отримали 571 069 людей, повідомив Суспільному координатор з вакцинальної кампанії від COVID-19 на Полтавщині Олександр Оглобля.
- 6 січня центри масової вакцинації від COVID-19 на Полтавщині працюватимуть до 14:00, а 7 січня – будуть зачинені. Вони відновлять роботу 8 січня.