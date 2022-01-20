З 20 січня у народному музеї імені Святослава Ріхтера при житомирській музичній школі №2 запровадили екскурсії з аудіогідом українською і німецькою мовами. Про це Суспільному розповіла директорка музичної школи №2 Людмила Кочевенко.

За її словами, аудіогіди музей отримав після того, як музична школа №2 імені Святослава Ріхтера долучилася до участі в культурно-мистецькому проєкті "Святослав Ріхтер. Життя крізь призму цензури".

"Вартість самого проєкту – близько 23 тисяч. 15 відсотків було за рахунок нашого закладу, решту грошей реалізувала наша міська рада. Завдяки цьому проєкту ми і маємо сьогодні аудіогіди", – каже Людмила Кочевенко.

Фото: Суспільне Житомир Людмила Кочевенко говорить, що аудіогіди вони отримали, взявши участь у культурно-мистецькому проєкті

Завдяки аудіогіду відвідувачі можуть самостійно знайомитися з експозиціями музею.

"Відвідувач одягає навушник, вмикає пристрій, тиснете кнопку "play" і слухає аудіозапис. Огляд експозиції починається з першого стенду, на якому представлено метричний запис Святослава Ріхтера", – говорить завідувачка народного музею імені С. Ріхтера Юлія Каплун.

Фото: Суспільне Житомир Юлія Каплун розповідає, як користуватися аудіогідом

Житомирянка Наталія Арендарчук стала однією з перших, хто прослухав екскурсію за допомогою аудіогіду.

"Аудіогід – це дуже зручно і сучасно, – каже Наталія. – Він дозволяє усамітнитися і спокійно прослухати матеріал. А до гіда можна звернутися, якщо є потреба дізнатися щось детальніше".

Фото: Суспільне Житомир Наталія Арендарчук каже, що аудіогід – це зручно і сучасно

Фото: Суспільне Житомир Наталія Арендарчук однією з перших прослухала екскурсію з аудіогідом

Фото: Суспільне Житомир У музеї планують розширити екскурсію і збільшити кількість мов, якими вона ведеться

Зараз екскурсія з аудіогідом українською та німецькою мовами триває трохи більше 13 хвилин. З часом її планують розширити, розбити на фрагменти і додати ще кілька мов.

"Ми плануємо записати екскурсію англійською, китайською та французькою мовами. Поки що орієнтуємося на наших туристів, тому екскурсії українською мовою у музеї доступні абсолютно вільно. Іноземні ж туристи змушені були звертатися до перекладачів. І більшість цікавих фактів з життя та творчості Святослава Ріхтера для них залишалися недоступними. Тому відтепер у нашому музеї кожному будуть доступні аудіогіди", – розповіла завідувачка музею імені С. Ріхтера Юлія Каплун.

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