19 січня Житомирський обласний краєзнавчий музей долучився до міжнародної акції "День селфі в музеї", під час якої відвідувачам дозволяють фотографуватися на фоні експонатів.

Про це Суспільному розповів директор музею Роман Насонов. За його словами, акцію "День селфі в музеї" започаткувала англійка Мар Діксон у 2014 році. Житомирський краєзнавчий музей долучається до цієї акції з 2016 року.

"Це ще одна можливість нам заявити про себе, сказати, що ми є, що ми працюємо та чекаємо на свого відвідувача", – сказав Роман Насонов.

Фото: Суспільне Житомир Роман Насонов

Житомирянин Михайло Водяницький розповів, що обласний краєзнавчий музей відвідує не вперше. Цього разу для селфі він обрав картину Жана Ресту "Прощання Гектора з Андромахою", написану в 18 столітті.

"Я знімав себе на фоні картин у Луврі, в Парижі, Венеції, Флоренції. Це все виставляв у соціальні мережі. Зараз сестра попросила, щоб я зняв щось з рідного міста, бо вона тривалий час не може сюди приїхати. Вона живе в Америці", – розповів Михайло Водяницький.

Фото: Суспільне Житомир Михайло Водяницький

Фото: Суспільне Житомир

Ще один відвідувач краєзнавчого музею Леонід каже, що не підтримує акцію "День селфі в музеї".

"Це для молоді, щоб виставляти фото в Instagram або на інших своїх сторінках. Музей не для селфі. Музей для того, щоб знайомитися з мистецтвом, культурою", – сказав відвідувач.

Що відомо

На початку січня Житомирський краєзнавчий музей знову запросив усіх охочих взяти участь у флешмобі "День селфі у музеї".

На початку 2020 року у Житомирі оголосили переможця конкурсу на краще селфі у музеї – ним став житомирянин Марко Кисельов.

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