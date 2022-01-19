Більше 500 житомирян купалися в міському Гідропарку на Водохреще

19 січня у Житомирі в міському Гідропарку більше 500 житомирян купалися в ополонці. Про це Суспільному розповів представник рятувальної служби на воді Житомирської міської ради Віктор Сосікевич.

За його словами, люди почали занурюватися у прорубану рятувальниками ополонку ще вночі.

"Ми чергуємо тут цілодобово, – каже Віктор Сосікевич. – На Водохреще ми прорубали ополонку, зробили її зручною, щоб люди у це свято могли пірнути. Довжина ополонки 10 метрів, глибина – 1 метр 40 сантиметрів. Температура води опускається до 5-7 градусів тепла при температурі повітря 7-8 градусів морозу".

Фото: Суспільне Житомир Віктор Сосікевич

Фото: Суспільне Житомир

Житомирянин Юрій Кошубський 13 років поспіль займається моржуванням. Чоловік каже, перед тим, як опинитися у крижаній воді, потрібно готувати свій організм.

"З фізичної точки зору, вода вистигає не так швидко, як повітря, – каже житомирянин. – Тому у літній час, особливо з серпня місяця, ми починаємо потихеньку купатися і привчати організм до холодної води. До зимового часу вона стає холоднішою поступово, тому організм звикає до холодної температури води".

Фото: Суспільне Житомир Юрій Кошубський

Житомирянин Євген Древняк на Водохреще занурюється у крижану воду вже п'ятий рік поспіль.

"Для того, щоб опинитися у крижаній воді, я вважаю, потрібен гарний настрій, а свій організм я не готував до цього", – сказав Євген Древняк.

Фото: Суспільне Житомир Євген Древняк

Завідувачка амбулаторією житомирського центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Демченко розповіла кореспондентам Суспільного, що перед тим, як занурюватися в ополонку потрібно оцінити стан свого здоров'я.

"Якщо в людини є хронічні захворювання серцево-судинної системи, суглобів, органів дихання, сечостатевої системи, а також, якщо цей час є якесь загострення, то краще уникнути цього, щоб потім не лікувати наслідки", – розповіла лікарка Ольга Демченко.

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