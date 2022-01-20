Гаванський синдром: до більшості випадків не причетна іноземна влада — ЦРУ

У ЦРУ дійшли висновку, що до більшості випадків “гаванського синдрому” — таємничої хвороби, яка вразила американських чиновників — не причетні іноземні спецслужби. Про це повідомляє ВВС.

Починаючи з 2016 року, американські дипломати по всьому світу повідомляли про симптоми “гаванського синдрому”. І це викликало припущення, що відповідальність за нездужання дипломатів, імовірно, несуть Росія, Китай чи інша держава.

Але більшість із тисячі випадків, перевірених ЦРУ, можна пояснити стресом або природними причинами, кажуть чиновники.

ЦРУ все ще розслідує невелику кількість нез’ясованих випадків, де не виключається роль іноземної держави.

Американці, які постраждали від “гаванського синдрому”, мали, зокрема, запаморочення, головний біль та інтенсивний дзвін і біль у вухах, нагадує ВВС. Вперше це зафіксували на Кубі в 2016 році. Відтоді випадки захворювання були зареєстровані в Женеві, Берліні та інших місцях.

Раніше деякі американські посадовці припускали, що хвороба може бути викликана мікрохвильовими атаками з боку Росії. Москва завжди заперечувала будь-яку причетність до проблем зі здоров'ям дипломатів.

Нині ж чиновник ЦРУ повідомив CBS, що агентство поки що не знайшло доказів причетності іншої держави до будь-якого інциденту.

Більшість випадків можна пояснити "медичними станами або екологічними та технічними факторами, включно з раніше не діагностованими захворюваннями", додав чиновник.

За словами представника ЦРУ, "малоймовірно, що іноземний гравець, включно з Росією, проводить тривалу всесвітню кампанію, завдаючи шкоди американському персоналу зброєю або механізмом".

Жертви хвороби заявили, що вони розчаровані оприлюдненням проміжної доповіді ЦРУ.

“Не всі випадки можна пояснити. Це не може і не повинно бути останнім словом у цьому питанні, тому що воно не є ні остаточним, ні вичерпним”, – заявила група “Адвокація для жертв Гаванського синдрому”.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що розслідування триватиме.

"Хоча ми дійшли деяких важливих проміжних висновків, ми не закінчили", — сказав Бернс New York Times.

За його словами, ЦРУ продовжить місію з розслідування випадків “гаванського синдрому” і надаватиме доступ до допомоги світового класу тим, хто цього потребує.

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