Американські дипломати в Женеві та Парижі поскаржились на симптоми "гаванського синдрому". Одного співробітника місії у Женеві довелося евакуювати в США на лікування. Всього у дипломатичній місії в Женеві — три випадки, в Парижі — один.

Як повідомляє BBC Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд робить все можливе, аби з’ясувати причини поганого самопочуття дипломатів.

Як пише видання, існують побоювання, що американські дипломати були уражені електромагнітними променями. Блінкен також заявив, що це питання було підняте у розмовах з Росією, але остаточна відповідь про причини недуги немає.

Росія, Китай та США заявляли, що проводять дослідження можливості застосування електромагнітного випромінювання у військових цілях. Але Росія всіляко відкидає звинувачення про будь-який вплив на американських дипломатів.

10 січня у Женеві понад 7 годин тривали переговори на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств США та РФ.

Що це за синдром

"Гаванський синдром" вперше проявився на Кубі у 2016 році. Він зачепив американських дипломатів, працівників спецслужб, інших офіційних осіб та членів їхніх сімей. Деякі люди, які його пережили, відчували симптоми протягом місяців.

З того часу американські агенти розвідки та дипломати в різних країнах світу стикалися із загадковими проблемами зі здоров’ям, причини яких незрозумілі. Вони жалілися на раптові головні болі, запаморочення, дзвін та тиск у вухах, і навіть втрату слуху й тривалі порушення мозкової діяльності.

Симптоматика отримала назву "гаванський синдром" – за місцем, де вперше було виявлено цю проблему у 2016 році. У липні 2021 року синдром зафіксували у Відні у 24 американських дипломатів, тоді у політичному істеблішменті серйозно зацікавилися природою походження симптомів. Одна з робочих гіпотез полягає у тому, що причиною "гаванського синдрому" може бути застосування російською воєнною розвідкою ГРУ зброї спрямованої енергії. Також випадки фіксувалися у китайському Гуанчжоу, Москві, Лондоні та США.

Що відомо

18 серпня двоє американських посадовців, які знаходяться у Німеччині, звернулися за медичною допомогою після появи симптомів недуги, відомої як "гаванський синдром".

25 серпня рейс віцепрезидентки США Камали Гарріс до В'єтнаму відклали на кілька годин через можливий випадок "гаванського синдрому" в Ханої, який Держдепартамент США описав як "аномальний інцидент, пов'язаний зі здоров'ям".

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