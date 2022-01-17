Екс-заступника голови ОДА Савченка звільнили у "підкилимний" спосіб, – адвокат

Олександра Савченка з посади заступника голови Чернігівської облдержадміністрації звільнили у "підкилимний" спосіб: процедура була порушена. Про це Суспільному сказав його адвокат Олександр Козуб.

17 січня у Чернігівському окружному адмінсуді відбулося засідання у справі про поновлення Олександра Савченка на посаді заступника голови ОДА. За словами його адвоката, є кілька порушень процедури звільнення:

"По-перше, відсутність погодження. По-друге, в нас є сумніви щодо заяви, на якій видано розпорядження щодо звільнення. Тобто відповідну заяву Олександр Павлович не писав, а був підготовлений лише проект. Оскільки сторони не дійшли певного узгодження щодо його звільнення – він, згідно з чинним законодавством, мав би залишатися на посаді або бути звільненим з інших підстав. Якщо сторони не дійшли згоди, то особу було звільнено поза межами його волі, так скажемо, в "підкилимний" спосіб".

За словами Олександра Савченка, тодішня голова облдержадміністрації Анна Коваленко обговорювала з ним зміну посади ще у березні 2021 року, за 4 місяці до звільнення.

"Мені було, фактично, прямим текстом сказано, що Олександр Павлович ми не маємо ніяких претензій, але ми скоріш з все запропонуємо вам нову посаду. Тому, будь ласка, напишіть чергову заяву", – сказав Олександр Савченко.

Наступне засідання у справі поновлення на посаді Олександра Савченка відбудеться 18 січня у Чернігівському окружному адмінсуді.

Зазначимо, Олександра Савченка звільнили 2 червня 2021 року. За словами адвоката – з його клієнтом цю дату ніхто не погоджував, а подати заяву про порушення його прав роботодавцем Савченко не міг, бо перебував під слідством у справі про шахрайство.

Нагадаємо, 1 червня 2021 року у Чернігові співробітники ДБР затримали Олександра Савченка та Романа Кійовського, який представлявся керівником готелю "Слов’янський". Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. За інформацією ДБР, Кійовський за "винагороду" у 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу у Новгороді-Сіверському. А гроші призначалися Савченку, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Адвокат Кійовського Володимир Лебєдєв ці звинувачення заперечував. Тоді розповів Суспільному, що 160 тисяч доларів, які фігурують у справі, були передбачені для сплати внесків для участі в аукціоні з продажу готелю "Слов’янський".

Читайте також:

Водійці, яка збила на смерть поліцейського на вулиці Рокоссовського у Чернігові, дали умовний термін