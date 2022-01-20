Три тисячі квартир для переселенців планують купити цьогоріч за державними програмами. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час робочої поїздки на Донеччину.

За її словами, купуватимуть житло за програмами трьох міністерств.

"Наша програма, яка передбачає 70 на 30 буде ефективно спрацьована. 5,5 мільярдів буде використано міністерством ветеранів для закупівлі житла для воїнів АТО, з числа ветеранів із числа ВПО. І 20 мільярдів є зарезервовано в міністерстві економіки для розроблення програми для тих людей, з числа ВПО в тому числі, які виконують функції держави – наші лікарі, наші вчителі, тобто всі, хто є бюджетниками" — додала Ірина Верещук.

Верещук зазначила, що на сьогодні лише 12 відсотків переселенців мають власне житло.

Що відомо

минулоріч на Донеччині житло за рахунок урядової програми отримала 71 родина із числа внутрішньо-переміщених осіб.

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