Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики 20 січня підтримав законопроєкт №6394 щодо запровадження економічного паспорта українця. Про це повідомив член комітету, депутат "Голосу" Ярослав Железняк і глава фракції "Слуга Народу" Олена Шуляк.

За словами Железняка, законопроєкт підтримали 17 депутатів, ще чотири були проти (зокрема і він) або утримались.

Шуляк стверджує, що ініціатива дозволить "забезпечити стартовий капітал для повнолітніх українців", який дозволить їм заплатити, приміром, за навчання в університеті або за лікування в разі тяжких хвороб. Для всіх українців, народжених після 1 січня 2019 року відкриватимуть рахунок у Фонді майбутніх поколінь.

"За прогнозами, кожен власник економічного паспорта отримає приблизно 600 тисяч гривень. Є важливий момент: витратити кошти можна лише в Україні. Їх не видаватимуть готівкою, а перераховуватимуть безпосередньо на визначені цілі, аби уникнути зловживань", — наголосила віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Таким чином, законопроєкт про економічний паспорт українця має бути розглянутий Верховної радою в перші тижні пленарного засідання. Вони розпочинаються з 25 січня.

Що не так із законопроєктом

У коментарі Суспільному Ярослав Железняк пояснив свою відмову підтримати ініціативу щодо економічного паспорта українця. За його словами, головне науково-експертне управління Верховної Ради надало "найбільш фахове" рішення щодо законопроєкту.

"(До законопроєкту — ред.) є три питання. По-перше, всі фонди такого типу існують у країнах із надлишковими надрами і профіцитним бюджетом. Наприклад, у Норвегії, — нагадує Железняк. — Тоді як в Україні бюджет дефіцитний, а законопроєкт створить додаткове податкове навантаження на бюджет".

Крім того, депутат не розуміє, чому на економічний паспорт зможуть претендувати лише діти, народжені після 1 січня 2019 року: "Чому не діти, які народилися після ухвалення закону, або ті, які досягнуть повноліття (після ухвалення — ред.)?"

"По-третє, на 2037 рік сума грошей у Фонді (майбутніх поколінь — ред.) буде сотні мільярдів. Як ви думаєте, як швидко, маючи проблему з Пенсійним фондом, уряд витягне ці кошти, щоб покрити дефіцит?" — стверджує Ярослав Железняк.

Він також звернув увагу, що в законопроєкті "технічно безліч дуже дивних речей". Наприклад, той факт, що Фондом майбутніх поколінь фактично управлятиме держава, може сприяти корупційним схемам.

Ярослав Железняк назвав законопроєкт "популізмом", покликаним врятувати рейтинги Зеленського, що падають.

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Що відомо

1 грудня під час виступу у Верховній Раді Володимир Зеленський пообіцяв внести закон "Про економічний паспорт українця". Кошти, які отримуватиме держава з ренти природних ресурсів України накопичуватимуться на рахунках українських дітей. З повноліття вони зможуть використати ці гроші на освіту чи придбання житла.

Ініціатива спрямована на "підвищення економічного рівня життя й припинення еміграції українців". Для цього Кабінет міністрів має створити фонд майбутніх поколінь. Новий фонд буде адмініструвати буде окрема компанія, 100% власності якої належатиме державі. Фонд наповнюватиметься бюджетними коштами, отриманими, зокрема, зі сплати ренти на користування надрами. Ці кошти зберігатимуться в державному банку, який має ліцензію на зберігання вкладів Пенсійного фонду.

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