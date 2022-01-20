Книги для сільської бібліотеки у селі Куковичі збирають у Чернігові. Ідея організувати проєкт "Щедра полиця" виникла у чернігівки Анніс Захарової. Вона розповіла, що у неї, її друзів та знайомих вдома зберігається багато книг, деякі з них не знали, куди дівати. А коли вона побачила сюжет Суспільного про бібліотекарку Марію Гливчак, яка у Куковичах розвозить селянам книги додому, вирішила організувати збір і передати те, що зберуть, до сільської бібліотеки.

Пункт збору книжок організували в магазині сумок на проспекті Перемоги, 22а.

"Коли ми заговорили про Куковичі, перша моя думка була: класика. Але потім з’ясувалося під час діалогу з ними, що бабусі дуже сучасні, вони люблять сучасну українську літературу. Тому ми намагатимемося зробити акцент і все, що в нас є, що ми зібрали з сучасних українських письменників, ми їм передамо", – говорить засновниця проєкту "Щедра полиця" Анніс Захарова.

ФОТО: Суспільне Анніс Захарова

"Ми привеземо класику, фантастику, і щось таке про мистецтво, альбоми, може ми навіть щось англомовне привеземо, раптом хтось захоче вивчати англійську мову".

Почали збирати книги наприкінці грудня, принести їх може будь-хто. Скільки за цей час накопичилося книг, не рахували, сказала кураторка проєкту в області Юлія Полякова.

"Василь Стефаник "Новели", із такого цікавого – "Посміхнись, поки не пізно. Позитивна психологія для повсякденного життя", Віктор Пелевін, щось є із детективів.Читання завжди розширяє кругозір, ми починаємо розуміти інших людей. Людям похилого віку читати необхідно для того, щоб мозок не атрофувався, а працював, щоби було про що поговорити, окрім повсякденного життя, окрім новин, які ми бачимо по телевізору".

ФОТО: Суспільне Юлія Полякова

Збирати книги для Куковичів будуть до 31 січня, їх розсортують і на початку лютого заберуть у село до бібліотеки. Але на цьому проєкт не закінчиться. Збір триватиме і те, що, скоріше за все, не читатимуть у селі, передадуть в інші місця. Куди саме, поки не кажуть.

ФОТО: Суспільне Проэкт "Щедра полиця": у Чернігові збирають книги для сільської бібліотеки у селі Куковичі

"Наша мета – взяти книги, які людям не потрібні, і віддати їх тим, кому вони потрібні. Щоб вони не залежувались, щоб їх не здавали на макулатуру, а книги продовжували жити і служити", – говорить кураторка проєкту "Щедра полиця" в області Юлія Полякова.

Наразі книги, які зібрали в магазині, жінки спакували і забрали до себе додому, щоб вони не займали місце.

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