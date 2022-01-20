З 16 січня в Україні почали діяти норми закону про державну мову, що регулюють мову виходу друкованих видань. Українською відтепер має видаватися більша частина газет та журналів.

Норми закону стосуються загальнодержавних та регіональних видань, а місцеві ЗМІ (тобто ті, які розповсюджують в межах однієї області) мають перехідний період до літа 2024 року.

Тобто, газети й журнали, які дотепер виходили російською, мають перейти на українську або одночасно видаватися двома мовами.

Яка ситуація із переходом друкованих видань на українську на Чернігівщині – читайте далі в матеріалі Суспільного.

Скільки на Чернігівщині російськомовних газет?

В області наразі виходить друком до 60 періодичних видань. З них до 40 зареєстровані як україномовні. Усі інші представлені як "змішані" – тобто містять матеріали і українською, і російською мовою в одному номері. Це розповів у коментарі Суспільному заступник директора департаменту інформдіяльності ОДА Валерій Сорокін.

ФОТО: Фейсбук Заступник директора департаменту інформдіяльності ОДА Валерій Сорокін

За його словами, єдине періодичне друковане видання, яке і зареєстроване, і виходить російською мовою це – чернігівська міська газета "Тхія". Її випускає єврейська громада Чернігова. Там траплялися матеріали і українською. Інші видання або двомовні, або виходять одночасно у двох мовних варіантах.

Газета "Сім днів"

Чернігівська газета протягом 15 років була російськомовною і виходила під назвою "Семь дней". За словами головного редактора видання Сергія Кириченка, переходити на українську газета стала поступово, цей процес почався кілька років тому.

ФОТО: Фейсбук Головний редактор газети "Сім днів" Сергій Кириченко

"Спершу ми почали давати українською інтерв’ю, під час яких спілкувалися українською – тобто, ми не перекладали. Поступово якісь нові рубрики, які запроваджувались, вони так само виходили українською. Спершу це не було дуже помітно, бо це був невеликий відсоток, але останніх років п’ять-шість все більше й більше. Хоча, тим не менш, з’являлись матеріали й російською".

Кириченко каже, з часом картина стала дзеркальною – російською публікують тільки інтерв’ю, в яких цією мовою спілкуються герої. Період, коли газета була фактично двомовною, тривав три-чотири роки.

За його словами, зараз газета повністю виходить українською, окрім "окремих моментів у телепрограмах".

Протягом усього цього часу назва лишалася незмінною – "Семь дней". Цього тижня, 19 січня, газета вперше вийшла в тираж під українською – "Сім днів". Утім, Сергій не пов’язує це напряму із набуттям чинності Закону, а логічним етапом "курсу на поступову українізацію", який видання взяло кілька років тому.

Падіння попиту через перехід на українську Кириченко не помітив, як і відчутної хвилі негативу чи позитиву через це: "швидше, сприймається як даність у суспільстві".

"Сім днів" входять до Чернігівської Медіа Групи. У своєму складі вона має ще одне друковане ЗМІ – глянцевий журнал "ВООМ". Кілька місяців тому журнал також перейшов на українську.

"У нас процес був не революційний, а більш еволюційний. На той момент, коли закон вступив в силу, наші видання були майже повністю українською мовою", – сказав співзасновник та директор Чернігівської Медіа Групи Ярослав Сухомлин.

ФОТО: Фейсбук Співзасновник та директор Чернігівської Медіа Групи Ярослав Сухомлин

З його слів, у редакції переймалися тим, як сприйме аудиторія перехід на українську, і це було однією з причин для саме поступового переходу. На попиті, говорить Сухомлин, це не відобразилося, як і на контентному наповненні видань.

"Я є у складі Асоціації видавців, ми часом збираємось і обговорюємо. І я пам’ятаю дебати, коли цей закон був прийнятий. І була певна кількість видавців, виключно з російськомовних регіонів, які переживали, що це, фактично, вб’є їх бізнес. Але, думаю, ця проблема була більше надумана. Це не є такою проблемою, яка завадить розвиватися медіа".

Газета "Весть"

Як сказала редакторка видання Ольга Макуха, газета зареєстрована як двомовна, містить україномовні матеріали зареєстрована як місцеве видання. Тому за нормами нового закону працювати вони можуть.

ФОТО: Фейсбук Редакторка газети "Вєсть" Ольга Макуха

"Ми активно вивчаємо мову, ми зараз уже робимо сторінки українською мовою. У грудні 2021 року у нас вийшов додаток "Власний дім", повністю українською мовою".

Переводити на українську найближчим часом, каже Ольга Макуха, поки що не планують.

"Головне завдання друкованої преси зараз – це просто вижити. Росте вартість паперу, друку. З розвитком Інтернету падає кількість читачів. Тобто, мовне питання зараз не є визначальним для преси".

За словами Ольги, "Весть" виписують здебільшого люди старшого віку, які звикли до того формату, який є зараз.

"У них забрали все: державу, в якій вони жили, заощадження, які вони при радянському союзі збирали. Тому, чи треба в них забирати те останнє, до чого вони звикли? Я за те, щоб виконувати закони і переходити на українську, але і за те, щоб робити це лагідно й поступово".

Газета "Гарт"

Газета виходить двома мовами з однаковим наповненням. Як розповіла в коментарі Суспільному відповідальна секретар чернігівської обласної молодіжної газети "Гарт" Валентина Євтушенко, україномовний тираж нараховує 33 189 примірників, російськомовний – 7 167.

"Ріпкинщина, Семенівщина, Новгород-Сіверський район і Городнянщина 50/50. І Чернігів. Більшість з наших передплатників, які виписують саме російськомовний варіант, живуть на цих територіях".

Від російськомовної версії відмовлятись видання не планує, адже вже зараз існує в тому форматі, який передбачено для всіх друкованих ЗМІ з липня 2024 року. Хоча, як сказала Валентина Євтушенко, якщо буде потрібно, відмовитись від російської мови буде справою одного тижня.

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