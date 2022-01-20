До кінця січня буде наказ від міністерства освіти про застосування коефіцієнта для дітей ВПО, які живуть у сільській місцевості. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час робочої зустрічі з освітянами та молоддю Донеччини. "Діти, які проживають у сільській місцевості й діти ВПО ходять до однієї школи. Одні можуть отримати пільгу за "сільським коефіцієнтом", інші – ні", — додала Верещук.

Вона зазначила, що закон України "Про вищу освіту" визначив особливості вступу до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Донбасу та Криму, населених пунктів на лінії зіткнення, які отримали документ про повну загальну середню освіту.

Окрім того, ці особи можуть за бажанням одноразово скористатися правом на безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти з наступним вступом до вишів як внутрішньо переміщені особи.

Вступ для абітурієнтів з ТОТ відбуватиметься в межах квоти-2, встановленої у закладах освіти, що становить 10% від загального обсягу державного замовлення. У закладах вищої освіти, які функціонують на території Донецької та Луганської областей, і переміщених закладах вищої освіти розмір квоти досягає 20%.

Ірина Верещук додала, що студенти, які мають статус тимчасово переміщених осіб, є право отримувати два види стипендій – соціальну або академічну.

За словами Верещук, для студентів закладів фахової передвищої освіти (технікуми, коледжі) соціальна стипендія становить 890 гривень, а закладів вищої освіти (інститути, університети, академії) – 1180 гривень.

"Ми розуміємо, що стипендія досить мала. Також 442 гривні, які отримують переселенці не індексуються, ціни ростуть, але індексація не іде", — розповіла Ірина Верещук.

Також керівниця Мінреінтеграції підкреслила, що міграційні служби мають спростити процедуру отримання першого паспорту особам с тимчасово окупованих територій.

Що відомо

У закладах освіти Донецької області у 2021-2022 навчальному році здобувають освіту студенти та учні (всього 3154 особи) з-поміж сімей внутрішньо переміщених осіб, зокрема в закладах: вищої освіти – 2038 студентів; фахової передвищої освіти – 654 студенти; професійної (професійно-технічної) освіти – 462 учні.

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