Новий посол Росії в Центрально-Африканській Республіці Олександр Бікантов заявив, що винними в убивстві трьох російських журналістів у країні у 2018 році є бойовики місцевого угруповання 3R. Загиблі журналісти розслідували діяльність у ЦАР приватної військової компанії "Вагнер", яка, як вважається, пов’язана з Кремлем.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Як розповів Бікантов, росіяни — журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв — пересувалися без охорони і вночі. Там, за попередньою версією, їх і перестріли бойовики 3R.

Російський посол також нагадав, що 3R з іншими повстанськими угрупованнями у грудні 2020 року намагалася захопити столицю Центрально-Африканської Республіки — місто Банґі, але на початку 2021-го армія ЦАР відбила наступ і відтіснила бойовиків за межі країни.

3R — це повстанське угруповання, яке складається переважно з народу фульбе. Воно з 2015 року діє на північному заході Центрально-Африканської Республіки. Міністерство фінансів США називає 3R причетним до численних порушень прав людини, зокрема викрадень, катувань і ґвалтувань.

Убивство російських журналістів у ЦАР

У ніч проти 31 липня 2018 року російських журналістів Орхана Джемаля, Кирила Радченка й Олександра Расторгуєва було вбито на блокпосту в Центрально-Африканській Республіці. Офіційна Москва заявила, що на журналістів напали з метою пограбування, а застрелили їх через відмову віддати техніку й спротив.

Джемаль, Радченко й Расторгуєв перебували в ЦАР для зйомок фільму про діяльність приватної військової компанії "Вагнер", який замовив Центр управління розслідувань "Досьє" — організація, заснована російським опозиціонером Михайлом Ходорковським і визнана в Росії "іноземним агентом".

Після убивства журналістів Центр "Досьє" провів власне розслідування, згідно з яким загиблі перебували під контролем жандарма з ЦАР, який координував свої дії з ПВК "Вагнер". Зокрема результати розтину тіл вказують, що вбивство було заздалегідь сплановане і професійно виконане. Крім того, нападники так і не забрали цінних речей журналістів, що кидає сумнів на версію про пограбування.

Російська ПВК "Вагнер"

ПВК "Вагнер" — це російська приватна військова компанія, про яку вперше стало відомо у 2014 році, коли її найманців помітили на Донбасі з боку бойовиків. Структуру пов’язують із бізнесменом із Санкт-Петербурга Євгенієм Пригожиним, якого ЗМІ називали наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

Сліди ПВК "Вагнер" знаходили, окрім Донбасу, в Сирії, Лівії, Мозамбіку, Центрально-Африканській Республіці, Малі та інших країнах. Там вони переважно забезпечували охорону об’єктів (зокрема ті, де видобувають корисні копалини), служили як військові інструктори або воювали. Росія, де приватні військові компанії не є легалізованими, відхрещувалася від причетності до діяльності структури.

Правозахисники називали ПВК "Вагнер" причетною до порушень прав людини. Зокрема у Центрально-Африканській Республіці вони нібито вбивали мирних жителів, займалися груповими зґвалтуваннями й пограбуваннями. А в Лівії — займалися мінуванням територій (що заборонено міжнародним правом) і вбивали полонених.

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Що відомо

13 грудня 2021 року Рада Європейського Союзу затвердила санкції стосовно приватної військової компанії "Вагнер" із Росії, восьми її співробітників включно з керівником Дмитром Уткіним і трьох пов’язаних із нею юридичних осіб. Підставою для санкцій ЄС назвав дії ПВК у Сирії, Лівії та Україні.

23 грудня 2021 року Служба безпеки оголосила підозру керівнику російської військової компанії "Вагнера", який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим у 2014-2015 роках.

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