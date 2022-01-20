У Слов‘янську розпочав роботу "Університет третього віку". Отримати знання за п’ятьма напрямками: цифровий, з вивчення психології, української та англійської мов мають можливість люди старшого віку Слов’янська. Їх на волонтерських засадах навчають викладачі Донбаського державного педагогічного університету. Вікова категорія відвідувачів університету 50+. Про це Суспільному розповіла голова громадської організації "Вік щастя" Наталія Бондаренко.

Загалом комп’ютерні курси в "Університеті третього віку" нині відвідує близько 30 людей. Вони розділені на дві групи. Тут також викладають українську та англійську мови, психологію. Є заняття з фітнесу. Напрямки навчання слухачі обирають самостійно.

"Найбільше відвідувачів цікавить робота в інтернеті: що можна цікавого знайти, яким чином користуватись, як опанувати комп’ютерну графіку. Хтось працює самостійно в гугл класі, а комусь на вивчення потрібно трохи більше часу", – коментує доцентка кафедри методики навчання математики та методики навчання інформатики Донбаського державного педагогічного університету Наталія Кайдан.

Відвідувачка комп’ютерних курсів Ірина розповіла Суспільному, що цифрові знання їй потрібні аби допомагати дитині з навчанням.

За словами Ірини, навичок роботи з комп’ютером до того жінка не мала.

"Починала кілька разів. Створювала електронну пошту, аккаунт, але все марно. Нині потроху засвоюю. Все, що я не розумію, записую в зошит", – додала Ірина.

Наталія Бондаренко розповіла журналістам, що є запит на опанування української та англійської мови.

"Зазвичай люди приходять більш старшого віку. З одного боку їм хочеться повчитися, з іншого – пізнати щось нове",– розповіла Бондаренко .

За словами Наталії Бондаренко, у лютому в центрі мають з’явитися ще й курси з міжособистісних відносин.

Що відомо

Заняття в "Університеті третього віку" проводять безоплатно.

Курси тривають два місяці, після цього слухачі отримують сертифікати. Відвідувати заняття можна за наявності зеленого COVID-сертифіката.

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