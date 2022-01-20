Львівські хірурги прооперували жінку з патологією стравоходу за допомогою робота "Da Vinci". За статистикою, хвороба, яку діагностували в жінки, фіксують лише в 0,001% людей на планеті. Таку операцію в Україні провели вперше. Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Операцію провели 34-річній Мирославі Гусяк з Мостиського району Львівщини. Через біль в стравоході під час приступів жінка не могла зробити навіть ковток води, аби не спровокувати блювання.

"Кілька років тому в мене з'явився біль між ребрами. Той біль настільки пронизував! Він йшов по стравоходу, до горла, ніби хтось за нього хапав. Я на те спочатку уваги не звертала, але потім все повторювалось. Спочатку раз на півроку, потім — раз на місяць, а потім вже це було щоночі на голодний шлунок. Один раз мене так сильно взяло, що я втратила свідомість. Тоді я звернулася до лікаря. Мені поставили діагноз — хронічний панкреатит", — каже Мирослава Гусяк.

Жінка лікувалася від панкреатиту два роки, втім біль не минав:

"Півтора місяця тому я могла ковтнути їжу чи попити і в мене ставав ком в горлі. Він мені починав давити і я виривала все. Два-три дні було добре, я їла, пила. А кілька днів тільки рвала, нічого не їла. Потім мені зробили рентген і встановили, що в мене ахалазія — спазм стравоходу, перехід від 2 до 3 стадії. За цей час схудла на 10 кілограм".

1 ТМО Львова Пацієнтка Мирослава Гусяк

Консервативне лікування не дало результату, тому жінку направили на операцію. Львівські хірурги прооперували жінку через 4 маленькі проколи за допомогою робота "Da Vinci". Досі такі оперативні втручання виконували через розріз грудної клітини та черевної порожнини.

"Виконали ми операцію за допомогою робота "Da Vinci". Це нам дало можливість скоротити час втручання і покращити результати. Переваги цього методу — це є менший післяопераційний біль, зменшення ризику рецедиву захворювання та менше ускладнень. Таку операцію провели вперше в Україні", — каже хірург Андрій Стасишин.

1 ТМО Львова Жінку прооперували за допомогою робота "Da Vinci"

Операція пройшла успішно. На наступний день після втручання Мирослава вже могла ходити, їсти та пити. Її вже виписали з лікарні.

Читайте нас у Telegram: головні новини регіону