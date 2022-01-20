Львівські медики прооперували чоловіка, який проковтнув кулькову ручку

У Львові лікарі Першого територіального медичного о’єднання прооперували 26-річного чоловіка, який проковтнув кулькову ручку. Про це повідомили у пресслужбі Лікарні швидкої допомоги.

Пацієнт розповів медикам, що ручку проковтнув навмисно. 26-річний чоловік пуд час суперечки із друзями сказав, що без проблем проковтне кулькову ручку і зробив це.

Пресслужба Першого ТМО Кулькова ручка, яку дістали із шлунку пацієнта

На четверту добу чоловік звернувся у лікарню із сильним болем у шлунку. Ендоскопічно, тобто без широкого розрізу, ручку не можливо було дістати, тож хірурги провели відкриту операцію. Вона тривала дві години. Оперативне втручання ускладнювалося тим, що раніше пацієнту вже проводили операції на шлунку.

Медики дістали кулькові ручку, а 26-річного чоловіка вже виписали додому.

Читайте також: Львівські хірурги пересадили печінку однорічній дитині з Прикарпаття

Читайте нас у Telegram: головні новини регіону