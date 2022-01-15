Влада Казахстану озвучила кількість загиблих у протестах

У масових протестах і заворушеннях, що розпочалися в Казахстані на початку січня, загинули 225 людей, у тому числі мирні жителі та силовики.

Про це повідомив портал Tengrinews із посиланням на Генпрокуратуру республіки.

"Під час надзвичайного стану в морги доставили 225 загиблих. Частина — це озброєні бандити, які брали участь у терактах", — поінформував начальник служби кримінального переслідування Генпрокуратури Серік Шалабаєв.

За його даними, серед загиблих — 19 поліціянтів та військових. Також жертвами заворушень стали мирні громадяни.

Всього у Казахстані внаслідок масових заворушень постраждали 4 578 людей, з них 4 тисячі 353 були поранені, у тому числі 3 393 — співробітники силових відомств. За даними МОЗ країни, на сьогодні у лікарнях залишаються 265 людей, 67 — у тяжкому стані.

Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані станом на ранок 11 січня затримали майже 10 тисяч учасників протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та анонсував початок виведення сил 13 січня.

11 січня у Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

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