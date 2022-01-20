Як жителям Хмельниччини отримати фінансову допомогу для започаткування бізнесу

З 1 січня 2022 року безробітні з малозабезпечених сімей зможуть отримати фінансову допомогу для започаткування власного бізнесу. Як та хто може отримати допомогу та за яких умов вона надаватиметься? Пояснили у Державній службі зайнятості.

За яких умов надаватиметься допомога

Допомога надаватиметься на безвідсотковій поворотній основі. Її можна буде витратити тільки на придбання матеріалів та обладнання для ведення підприємницької діяльності.

Хто має право на отримання фінансової допомоги

Людина з малозабезпеченої сім'ї у разі її реєстрації як безробітної, та яка виявила бажання отримати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності.

Перелік документів:

Заява про надання фінансової допомоги встановленої форми. Довідка для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством. Бізнес-план, який можна скласти самостійно або в процесі професійного навчання.

Пакет документів подається до центру зайнятості в паперовому вигляді або в електронному вигляді через "Дію.

Перед наданням допомоги укладається тристороння угода між центром зайнятості, людиною, яка подала документи, та Регіональним центром зайнятості на 3 роки.

Розмір фінансової допомоги

Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом - 97 тисяч 500 гривень. Станом на 1 січня 2022 року, мінімальна заробітна плата складає 6500 гривень.

Покрокова інструкція: https://is.gd/ImP9PY.

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