Президент звільнив голову Хмельницької РДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької районної державної адміністрації Дениса Дунця. Відповідне розпорядження №4/2022-рп опубліковане на сайті глави держави.
У розпорядженні йдеться, що причиною звільнення стала подана заява вже колишнім головою РДА.
Розпорядження датоване 14 січня, однак оприлюднене 19 січня.
Що відомо
- Кабмін погодив звільнення голови Хмельницької РДА.
- Президент України призначив нового голову Хмельницької районної державної адміністрації. Ним став Денис Дунець. Про це йдеться у розпорядженні очільника країни від 28 квітня 2021 року.
- Ще 11 лютого 2021 року на сайті НАЗК з’явилася декларація за 2020 рік кандидата на посаду голови Хмельницької РДА Дениса Олександровича Дунця. Згідно з декларацією, чоловік зареєстрований та проживає у Хмельницькому разом із дружиною Дунець Юлією Валентинівною та двома доньками: Маргаритою та Яною.
- У власності Дениса Дунця, згідно з декларацією, з 2013 року перебуває квартира площею 51,7 кв.м та вартістю 472 тисячі 600 гривень у Хмельницькому. У дружини декларанта Юлії на правах спільної сумісної власності із Сологуб Любов Михайлівною та Сологуб Олександрою Валентинівною перебуває квартира площею 73 кв.м у Хмельницькому. Інше право користування з 2014 року має родина Дениса Дунця на зблокований житловий будинок площею 72,5 кв.м у Хмельницькому. Цей будинок у декларації вказано як місце реєстрації родини Дунців. Власником будинку, згідно з декларацією, є Олександр Васильович Дунець.
- У спільній сумісній власності з 2019 року в Дениса Дунця та його дружини Юлії знаходиться автомобіль Nissan Murano, 2003 року випуску.
- Згідно з декларацією Дениса Дунця, його дружина Юлія Валентинівни з 2019 року має корпоративні права у двох компаніях – ТОВ «Позитивний вектор» та обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив Правильний вибір 3».
- Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Позитивний вектор» було засноване у листопаді 2019 року із статутним капіталом у 100 гривень. Його основним видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель. У цій ТОВ-ці, де Юлія Дунець є бенефіціарним власником, їй належить 50% прав. Інших 50% прав належать хмельничанці Інні Олександрівні Біганській, яка також є бенефіціарною власницею компанії.
- Обслуговуючий кооператив «ЖБК Правильний вибір 3» був зареєстрований у квітні 2019 року без статутного капіталу. Його основний вид діяльності – комплексне обслуговування об’єктів. Серед засновників та кінцевих бенефіціарних власників цього обслуговуючого кооперативу, окрім Юлії Валентинівни Дунець, є Анжеліка Олексіївна Луцюк та Ігор Анатолійович Денисов.
- Доходи у 2020 році, судячи з декларації, мав лише Денис Дунець. Як зазначив декларант, він минулого року отримав 20 тисяч 437 гривень заробітної плати за основним місцем роботи в ПП «Мегапрогрес». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство «Мегапрогрес», яке було зареєстроване у листопаді 2003 року, займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень. Його засновником та власником наразі є Юрій Петрович Луцюк.
- Грошові активи родина Дунців тримає і готівкою, і в банках. Денис Дунець на банківських рахунках зберігає 9 тисяч 641 гривню. Дружина декларанта Юлія на банківських рахунках зберігає 12 гривень, а готівкою – 238 тисяч гривень та 2 тисячі доларів.
- Має Денис Дунець і фінансові зобов’язання. Як свідчить його декларація, у березні 2019 року він узяв кредит на квартиру в розмірі 239 тисяч 543 гривні, з яких у минулому році погасив 86 тисяч 600 гривень.
- До новоствореного Хмельницького району увійшло 27 громад із одинадцяти колишніх районів області – власне Хмельницького району, Віньковецького, Волочиського, Городоцького, Деражнянського, Красилівського, Летичівського, Старокостянтинівського, Старосинявського, Теофіпольського і Ярмолинецького районів.