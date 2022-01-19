Президент звільнив голову Хмельницької РДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької районної державної адміністрації Дениса Дунця. Відповідне розпорядження №4/2022-рп опубліковане на сайті глави держави.

У розпорядженні йдеться, що причиною звільнення стала подана заява вже колишнім головою РДА.

Розпорядження датоване 14 січня, однак оприлюднене 19 січня.

Що відомо