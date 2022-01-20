У Чернівцях майже двадцять шкіл та два садочки перейшли на фінансову автономію. Це передбачає, що вони самостійно вирішуватимуть, що купити для школи та плануватимуть власні витрати. Впродовж року на фінансову автономію перейдуть усі садочки, а також ліцеї та гімназії.

Про це у коментарі Суспільному сказала начальниця управління освіти Ірина Ткачук.

Що зміниться для шкіл та садочків?

Вони зможуть самостійно витрачати гроші, які йдуть на школу. Наприклад, раніше в управлінні освіти купували парти та визначали, якими вони повинні бути. А тепер заклади можуть самі вирішувати, чи потрібні їм парти та який вони матимуть вигляд.

Таким чином школи зможуть отримувати продукт, який найбільше підхожий для них. Закупівлю вони мають проводити самостійно.

У шкіл є власні гроші?

Ні. Кожна школа пише свої потреби, а управління розподіляє між закладами гроші з міського бюджету та держбюджету. За словами Ткачук, школи отримують щось середнє між бажанням та спроможністю.

Зараз управління затверджує кошториси закладів, які перейшли на фінансову автономію. Саме цими грошима школи зможуть самостійно розпоряджатись.

А внески батьків — це не гроші школи?

Ні. Колишні "батьківські комітети" можуть реєструвати свої громадські організації. Відтак у них будуть свої "бюджети". Цими грошима розпоряджаються батьки учнів.

За словами Ткачук, більшість шкіл захоче зберегти громадські організації, оскільки це для них певна "подушка" страхування.

Чи зможуть школи та садки самі закуповувати обіди для дітей?

Дошкільні заклади мають свої харчоблоки, де готують страви. Для шкіл та ліцеїв це надають як послугу, яку закуповує управління освіти. Але з 1 вересня купувати цю послугу зможе кожна школа самостійно.

Які переваги фінансової автономії?

Ткачук каже, гнучкість у прийнятті рішення. І швидші закупівлі: великі закупівлі управління на всі школи тривають довше, ніж закупівлі в розрізі окремих шкіл.

На що звертаєте увагу при затвердженні кошторису?

Освітня субвенція прив'язана до кількості дітей. Якщо мова йде про загальну потребу на поточні ремонти, ми поділили їх порівну. Але розуміємо, що це не настільки потреба в поточних ремонтах, наскільки це гроші на аварійні заходи. Наприклад, коли виникає потреба відремонтувати дах після сильного вітру. Тому якщо школі не вистачає закладеної суми, ми можемо робити перерозподіл.

Коли перейдуть інші заклади?

Всі гімназії та ліцеї перейдуть на фінансову автономію впродовж цього року.

Вирішили робити поступовий перехід і спочатку переводити ті заклади, які самі захотіли. Бо розуміємо, що керівники відчувають певну тривогу, оскільки це не тільки можливість розпоряджатися грошима, але й тягар відповідальності.

З'являються нові посади. Звідки їм платитимуть зарплати?

Заклади можуть наймати бухгалтерів та спеціалістів з публічних закупівель. Їх зарплати виплачуватимуть з рахунків школи, ці гроші надають школі з міського бюджету. У звіті освітнього омбудсмена йдеться, що наймати бухгалтера для малокомплектних шкіл — затратно. Краще найняти одного фахівця для декількох шкіл.

Які є труднощі для шкіл, де впроваджують фінансову автономію?

По-перше, власні гроші — це означає прозорість та звітність за них. У звіті омбудсмена йдеться, що мало шкіл мають сайти та сторінки у соцмережах, де звітуватимуть про витрачені гроші. Також немає посад у штаті закладів, які за це відповідатимуть.

По-друге, немає єдиної системи звітності.

Що відомо

Усі заклади освіти в Україні мають право на фінансову автономію.

на фінансову автономію. У Чернівцях перейменували усі школи. Тепер мережа закладів загальної середньої освіти складається з 22 ліцеїв, 22 гімназій та одного військово-спортивного ліцею. Окрім назв, змінюються і статути.

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