У Львівській дитячій лікарні на Орлика хірурги здійснили пересадку печінки однорічному малюку. Донором став 44-річний чоловік, який загинув від розриву аневризми. Таку операцію в Україні провели вперше. Про це повідомили у пресслужбі 1 ТМО Львова.

Операцію провели 1-річному хлопчику Артему із села Максимець на Прикарпатті. Дитина народилась із непрохідними жовчовивідними шляхами. Лікарі встановили діагноз на третьому місяці життя.

"Він народився здоровим, як всі дітки червоним, але коли почав більше їсти, то він ставав жовтішим, бо у нього жовчовивідні шляхи були забиті. Збільшився животик. Ми спілкувалися з лікарями, проте вони казали, що це має пройти, жовтяниця звичайна, але, на жаль, у нашому випадку вона не пройшла. Діагноз (атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність, — ред.) встановили у Львові. Йому було 3 місяці і три тижні", — каже мама хлопчика Христина Дзебчук.

У серпні медики повідомили: у будь-який момент печінка може відмовити, тож єдиний шанс врятувати дитину — трансплантація органу. З родини хлопчика на роль донора не підходив ніхто. Тож останні чотири місяці Артем з мамою жили в лікарні і сподівалися дочекатися операції. Там 6 січня малюк відсвяткував свій перший День народження.

1 ТМО Львова Однорічний Артем, якому пересадили печінку

На початку року, 12 січня, стало відомо, що у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні імені акад. О. Ющенка є донор. Це 44-річний чоловік, у мозку якого розірвалася аневризма. Врятувати пацієнта лікарі не змогли, тож родина чоловіка підписала згоду на вилучення органів.

Печінку від посмертного донора потрібно було трансплантувати якомога швидше, тож з Вінниці орган доправили гелікоптером аеромедичної служби. Тим часом у дитячій лікарні на Орлика до операції готувались команда львівських та київських трансплантологів.

1 ТМО Львова Донорський орган з Вінниці до Львова доправили гелікоптером Нацполіції

За словами лікаря Володимира Дятла, завдання, яке мала команда, було надскладним. Спочатку потрібно було розділити донорську печінки, аби взяти для хлопчика невелику частину. Потім — провести трансплантацію. Операція тривала 12 годин. За словами завідувачки хірургії вроджених вад розвитку дитячої лікарні Галини Курило, вона пройшла успішно:

"Трансплантація – це пів шляху, інших пів шляху — це щоб орган прижився. Це все-таки дитина, яка має менше 10 кілограм. Це дуже важкий післяопераційний період. Все, що можна було зробити на етапі операції, було зроблено. Тепер залишається, щоб Артемко поборов свої проблеми і вижив! Будемо на це сподіватися".

1 ТМО Львова Операція тривала 12 годин

На сьогодні, 19 січня, після операції минув тиждень. Увесь цей час хлопчик перебуває під цілодобовим моніторингом лікарів у реанімаційному відділенні.

"Це дуже страшно, коли від чиєїсь смерті залежить життя твоєї дитини. Хочеться, щоб люди жили. Але ми дякуємо тій сім'ї, яка погодилася на донорство, бо це для нас шанс на життя синочка. Він — це весь світ для мене, він нас дуже тішить і дуже хочеться, щоб він жив і мав нормальне дитинство. Ми сподіваємося, що все піде на покращення", — додає мама малюка.

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