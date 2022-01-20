На Херсонщині прикордонний собака знайшов згорток з насінням канабісу

На контрольному пункті в’їзду- виїзду "Каланчак" службовий собака винюхав у чоловіка, який прямував до Криму, згорток з насінням канабісу.

По це йдеться на сторінці Херсонської прикордонної служби у Facebook.

Згорток з насінням, вагою 10 грамів, та пристрій для його подрібнення чоловік ховав у особистих речах. Його знайшов собака, коли на КПВВ прикордонники оглядали речі.

Чоловіка затримали та разом з речами передали поліції. Там , вважають , що він скоїв кримінальне правопорушення за за статтею 309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".

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