На КПВВ "Чонгар" на Херсонщині під час перевірки документів у двох громадянок України виявили підроблені довідки про негативний ПЛР-тест на CОVID-19.
Про це написано на сторінці Херсонського прикордонного загону у Facebook.
У повідомленні йдеться, що жінки купили результати ПЛР-тесту за 1 300 гривень у невідомого чоловіка дорогою до адмінмежі.
Прикордонники повідомили про факт виявлення ознак кримінального порушення за використання підроблених документів до Національної поліції. Слідчі дії тривають.
Читайте також:
- Майже 500 іноземців не пустили на територію України прикордонники Херсонщини
Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber