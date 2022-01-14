На КПВВ "Чонгар" на Херсонщині під час перевірки документів у двох громадянок України виявили підроблені довідки про негативний ПЛР-тест на CОVID-19.

Про це написано на сторінці Херсонського прикордонного загону у Facebook.

У повідомленні йдеться, що жінки купили результати ПЛР-тесту за 1 300 гривень у невідомого чоловіка дорогою до адмінмежі.

Прикордонники повідомили про факт виявлення ознак кримінального порушення за використання підроблених документів до Національної поліції. Слідчі дії тривають.

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