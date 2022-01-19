18 січня на КПВВ "Чонгар" у чоловіка в валізі прикордонники знайшли 160 пігулок з наркотичною речовиною. Він їхав на територію окупованого Криму.

Про це йдеться на сторінці Херсонського прикордонного загону у Facebook.

Чоловік віз пігулки медичного препарату, який заборонений для перевезення через адмінмежу.

Знайдені медпрепарати вилучили працівники Національної поліції.

Поліція вважає це кримінальним порушенням. За незаконне перевезення заборонених медпрепаратів чоловік відповідатиме за ст. 309 ККУ.

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