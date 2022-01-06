Майже 500 іноземців не пустили на територію України прикордонники Херсонщини

Протягом 2021 року на територію України прикордонники Херсонщини не пропустили 484 іноземці та не випустили з України 591 людину.

Про це йдеться на сторінці Херсонського прикордонного загону у Facebook.

Найчастіше громадянам відмовляли через закінчення терміну дії паспорта. Дітей не пускали, якщо у них були відсутні паспортні документи або доручення одного з батьків. Іноземцям не дозволяли в’їжджати на територію України через незаконне відвідування тимчасово окупованих територій України, недійсні або підроблені паспорти та якщо у людини була судова заборона на в’їзд на територію України.

Всього за рік, написано у повідомленні, прикордонники оформили майже 789 тис. людей та 88 тисяч автомобілів. З них КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом перетнули майже 700 тисяч людей та понад 83 тисячі автівок.

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