На Фастівщині чоловік загинув під час купання на Водохреще

На Київщині в селі Крушинка Фастівського району на Водохреще, 19 січня, потонув чоловік, який пірнув у крижану воду святкової купелі. Про це повідомляє Фастівське районне управління поліції.
“На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції та група водолазно-рятувальних робіт”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що загиблим є 52 -річний мешканець Фастівського району. Тіло чоловіка знайшли водолази близько 16 години.
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