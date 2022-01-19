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На Фастівщині чоловік загинув під час купання на Водохреще
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На Фастівщині чоловік загинув під час купання на Водохреще

Олена Богданьок
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На Фастівщині чоловік загинув під час купання на Водохреще Фото: Фастівське районне управління поліції

На Київщині в селі Крушинка Фастівського району на Водохреще, 19 січня, потонув чоловік, який пірнув у крижану воду святкової купелі. Про це повідомляє Фастівське районне управління поліції.

“На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції та група водолазно-рятувальних робіт”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що загиблим є 52 -річний мешканець Фастівського району. Тіло чоловіка знайшли водолази близько 16 години.

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