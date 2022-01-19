На Закарпатті керівник громадської організації "Кольорові баки" Віктор Бучинський зробив фото у річці Боржава із сміттям. Світлину опублікували сьогодні, 19 січня, на Водохреще, у Facebook-сторінці організації, аби привернути увагу до проблеми забрудненості водойм.

"Бажаю всім у великий день Хрещення Господнього очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою", — йдеться у публікації на сторінці.

У коментарі Суспільному Віктор Бучинський повідомив, що фото у річці зробив ще 8 січня поблизу села Верхні Ремети Берегівського району.

Фото: Кольорові баки | Facebook

"Я вже не перший рік моніторю цю проблему і нерідко разом з угорськими колегами прибираємо ці сміттєві затори на Боржаві. Насправді це фото адресоване всім тим, хто причетний до засмічення річки. Це неприпустимо — у 21 столітті так поводитися з твердими побутовими відходами. Це призводить до міжнародних скандалів, адже річка Боржава в селі Вари Берегівського району впадає в річку Тиса і напряму тече до Угорщини, Словаччини, Румунії, Хорватії, а далі впадає в Дунай, а вже Дунай впадає в наше ж спільне Чорне море. От ми і маємо таку спільну проблему для 5 країн — це катастрофа всієї планети", — сказав Суспільному Віктор Бучинський.

"Це місце ми будемо очищати разом з угорськими колегами, долучаться й наші волонтери та, сподіваюся, міжрайонне управління Берегівського водного господарства. Зволікати з очисткою не можна, бо ж навесні знову очікується паводок", — повідомив керівник громадської організації "Кольорові баки".

Що відомо про проблему сміття та забрудненості річок на Закарпатті

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