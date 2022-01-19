На Закарпатті керівник громадської організації "Кольорові баки" Віктор Бучинський зробив фото у річці Боржава із сміттям. Світлину опублікували сьогодні, 19 січня, на Водохреще, у Facebook-сторінці організації, аби привернути увагу до проблеми забрудненості водойм.
"Бажаю всім у великий день Хрещення Господнього очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою", — йдеться у публікації на сторінці.
У коментарі Суспільному Віктор Бучинський повідомив, що фото у річці зробив ще 8 січня поблизу села Верхні Ремети Берегівського району.
"Я вже не перший рік моніторю цю проблему і нерідко разом з угорськими колегами прибираємо ці сміттєві затори на Боржаві. Насправді це фото адресоване всім тим, хто причетний до засмічення річки. Це неприпустимо — у 21 столітті так поводитися з твердими побутовими відходами. Це призводить до міжнародних скандалів, адже річка Боржава в селі Вари Берегівського району впадає в річку Тиса і напряму тече до Угорщини, Словаччини, Румунії, Хорватії, а далі впадає в Дунай, а вже Дунай впадає в наше ж спільне Чорне море. От ми і маємо таку спільну проблему для 5 країн — це катастрофа всієї планети", — сказав Суспільному Віктор Бучинський.
"Це місце ми будемо очищати разом з угорськими колегами, долучаться й наші волонтери та, сподіваюся, міжрайонне управління Берегівського водного господарства. Зволікати з очисткою не можна, бо ж навесні знову очікується паводок", — повідомив керівник громадської організації "Кольорові баки".
Що відомо про проблему сміття та забрудненості річок на Закарпатті
- 5 січня на Закарпатті підтопило 21 дворогосподарство внаслідок дощів. Зокрема, рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки підтоплень в Рахівському, Тячівському, Хустському та Берегівському районах. У Хусті з річки Ріка витягували автомобіль, а на дорозі Долина — Хуст стався селевий зсув, внаслідок чого проїзд був заблокований.
- Підтоплення на Закарпатті відбуваються декілька разів на рік. У липні 2021-го у Рахівському районі через сильну течію була пошкоджена дорога, знищено 31 міст, в річку потік зніс 10 автомобілів.
- Пляшки, лампочки й взуття: в обласному центрі Закарпаття через підняття рівня води в річці Уж течія несе сміття у Словаччину. Згодом, 16 січня, річку прибирали від сміття учасники толоки.
- На Закарпатті наразі немає сміттєпереробних заводів. Працюють два полігони твердих побутових відходів (в Ужгородському та Мукачівському районах), вони заповнені на 95 та 80%. Також є в регіоні 62 сміттєзвалища (половина з них не мають місць для відходів). "Аби вирішити цю проблему, необхідно залучити якісь інвестиції для створення сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів", — розповів Суспільному начальник обласного відділу поводження з відходами Віталій Ковач.
- 86 стихійних сміттєзвалищ виявили працівники Держекоінспеції та районних управлінь водного господарства протягом року на території басейну річки Тиса та її приток на Закарпатті.
- За словами екологині Оксани Станкевич-Волосянчук, в області потрібно створити програми з рекультивації сміттєзвалищ: "Це не втрачені території, це території, на яких можна потім облаштовувати парки".
- Представник ГО "Платформа розвиткових проєктів "Пріоритет" Михайло Данканич вважає, що аби вирішити проблему, потрібно у закарпатських школах впроваджувати уроки поводження зі сміттям.
- Забирають сміття від жителів 42 сіл: як у громаді на Закарпатті займаються сортуванням.