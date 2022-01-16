"Післяноворічна толока": береги річки Уж прибирали від сміття

Толоку провели 16 січня на березі річки в Ужгороді. За словами організатора Руслана Шварца, учасники толоки назбирали 15 мішків зі сміттям. Їх, а також сміття, яке назбирали до них, відвезли на сортувальну станцію на Проектній, 3. Хто саме до них прибирав, організатор, каже, не знає.

Прибирання розпочали неподалік пішохідного мосту. Учасникам роздали рукавички та пакети для сміття. Серед тих, хто взяв участь у прибиранні — Юлія Давидова, яка вже долучалася до таких акцій та сама їх організовувала. Під час прибирання, серед сміття вона знайшла шахову фігурку.

Фото: Суспільне Закарпаття

"Хтось грає – хтось викидає. Ми повинні дбати про екологію. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Сьогодні небагато людей організувалось, наступного разу буде більше. Сподіваємось, що такі акції будуть по всій Україні. Закликаю всіх дбати про навколишнє середовище", — розповіла Юлія.

Учасники акції збирали сміття на набережній у напрямку транспортного мосту. Саме там завершили прибирання. За словами учасниці заходу Олександри Чернової, вийти на прибирання вона захотіла, щоб набережна мала гарний вигляд.

Фото: Суспільне Закарпаття

"Хочу, щоб навколо було красиво, це раз. По-друге, якщо допомагати таким чином природі, то це обов’язково тобі повернеться іншим способом. І, як мінімум, мені це теж цікаво: нові знайомства. Знайомих теж побачила, тому я дуже рада, що я сьогодні тут", — каже Олександра.

До акції долучилися 10 учасників, розповів керівник станції заготівлі вторсировини й організатор толоки Руслан Шварц.

Фото: Суспільне Закарпаття

"Наші підписники написали нам у приватні повідомлення, що на березі річки намило багато сміття. Ми вирішили не чекати наступної повені, наступного паводка, і відразу зреагували. Тобто протягом трьох днів ми зробили захід у фейсбуці, і сюди прийшли люди. Тут ми збираємо й стараємося попередньо сортувати скло, пластик, залізо, якщо воно буде траплятися. Й окремо збираємо сміття, яке поїде на смітник. Основна умова була, щоб люди вдяглися тепло", — розповів організатор заходу.

За його словами, скло, скляні, алюмінієві та пет-пляшки відправлять на переробку.

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